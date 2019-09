43ste Lindefeesten sluiten zomer in Meise af SZM

01 september 2019

16u51 0 Meise Tijdens het laatste weekend van de zomervakantie vinden de Lindefeesten in Meise plaats. Jong en oud werden getrakteerd op tal van activiteiten op de Lindesite, Potaardestraat 3. Linde vzw vormt er de koepel van het zeer rijke verenigingsleven van St.-Brixius-Rode, Eversem en Limbos.

De feesten werden op gang getrokken op z aterdag 31 augustus vanaf 18.30 uur met een zomerbar. Het sfeervol terras van jeugdhuis Den Droes was voorzien van een springkasteel, speciale bieren, lekkere hapjes en een kampioenschap pintschuiven werd er georganiseerd.

Op zondag 1 september was er traditiegetrouw om 10.30 uur een gemeenschapsviering en aansluitend een receptie. Tijdens de receptie trok Passe Partoe de tweede dag van de feesten op gang . ’s Middags was er een heerlijke barbecue en in de namiddag, om 14.30 uur, was er op het buitenpodium een Illusieshow van JeJe Magic en kon je genieten van een optreden van Woozy Troopers om 16.45 uur, een Malderse coverband. Bezoekers werden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een heuse initiatie volksdans, vanaf 15.45 uur.

Ook aan kinderen en jongeren werd er gedacht met verschillende animaties vanaf 13 uur, zoals een bubble bal, silent disco, ballenbad, kindergrime, survival baan en visje vang.