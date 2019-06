3.000 gezinnen uur lang zonder elektriciteit DBS

07 juni 2019

13u31 0 Meise Meise, Wolvertem en Wemmel en in mindere mate Grimbergen en Strombeek-Bever werden deze morgen een uur lang getroffen door een stroompanne. Ruim 3.000 afnemers zaten zonder elektriciteit.

De stroompanne begon om 8.18 uur. Het middenspanningsnet viel uit door schade die werd veroorzaakt door een aannemer bij graafwerken. Als gevolg daarvan ontstond er ook een tweede defect in Wemmel met dus ook gevolgen tot in Meise en Grimbergen. In Wolvertem ging het om onder meer de Autoweg, Beekstraat en Neromstraat; in Meise zaten gezinnen in de Meidoornlaan en de Nieuwelaan zonder stroom. In Wemmel ging het dan weer om de Bloemendreeflaan en de Bouchoutlaan.

Rond half tien hadden ploegen van distributienetbeheer Fluvius de panne hersteld.

