150 000 euro voor uitbreiding van het Neromhof Margo Koekoekx

11 oktober 2019

06u30 0 Meise Meise krijgt gevraagde subsidies en trekt een budget van 150 000 euro uit ter uitbreiding van het Neromhof. Er werd reeds contact opgenomen met de eigenaars om de percelen over te kopen De werkgroep gaat binnenkort ronde tafel zitten om de concrete invulling van de uitbreiding nader te bepalen.

In 2012 werd de uitbreiding reeds opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeente liet haar oog vallen op de gronden die zich bevinden tussen de A12 en de Papenboskant. Die eigenaars hebben daar toen bezwaar tegen ingediend. Ondertussen zijn de plannen geëvolueerd en werden de subsidies toegekend. Meer nog: Het Agentschap voor Natuur en Bos deed een oproep en zal tot 60% van de aan te kopen grond terug betalen, met een maximumbedrag van 3,50 euro per vierkante meter.

Onteigening vermijden

Schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA) maakte van de gelegenheid gebruik om de plannen tot uitvoering te brengen. “We willen het Neromhof dat momenteel bijna 25 hectare omvat met 10 hectare uitbreiden. Die 10 hectare grond bestaat momenteel vooral uit landbouwgrond en een stuk grond dat al bebost is. We contacteerden de eigenaars met de vraag een datum in te plannen om samen te zitten.” De gemeente hoopt onteigeningen te kunnen vermijden door de verkoop in der minne te regelen.

Het stuk dat de gemeente zal aankopen wordt hoe dan ook bebost. “De precieze invulling gaan we binnenkort bekijken met de werkgroep. Daarin zit Het Agentschap Natuur en Bos, de Brabantse Kouters, de milieuambtenaar en de dienst ruimtelijke ordening. We bekijken bijvoorbeeld of het mogelijk is om een joggingroute aan te leggen, wandelpaden te voorzien, wie weet een extra ruimte voor speeltuigen. Dat is voor binnekort. We zijn blij dat de uitbreiding is ingezet”, aldus De Valck.

Huidige situatie

Momenteel kan je in het Neromhof terecht voor een joggingroute van meer dan één kilometer, zijn er speeltuigen voor de kinderen en is er een visvijver. Verder ligt er in het park ook een villa van de vzw Levedale, waar personen met een verstandelijke beperking wonen. Ook hier is sprake van eventuele uitbreiding.