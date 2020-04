Exclusief voor abonnees #RodeNeuzenDagTegenCorona: “De donkere stemmen in mijn hoofd klinken nu eens zo luid, maar ik kom hier door” Jan Aelberts

03 april 2020

15u50 0 Meise Melissa Bauwens (17) kampt al vijf jaar met een depressie. De lockdown weegt dan ook zwaar op haar. Moedig getuigt ze over haar leven in deze coronatijd om andere jongeren dat zo nodige schouderklopje te geven. “De stemmen in mijn hoofd die me zeggen dat ik mezelf iets aan moet doen, klinken nu eens zo luid”, vertelt ze. Rode Neuzen Dag wil net als Melissa jongeren die het in volle coronacrisis moeilijker hebben steunen onder de noemer #RodeNeuzenDagTegenCorona.

Als we haar bellen heeft ze er net een wandeling naar haar oma opzitten. Op de terugweg kreeg ze het moeilijk, de zwarte gedachten en stemmen duiken weer vaker op, het gevolg van zware pesterijen. “Het begon al in het vierde leerjaar”, vertelt Melissa met een warme, opgewekte stem die je niet verwacht bij iemand die over problemen praat die te groot zijn voor een tiener, voor eender wie. “Op mijn 12, 13 jaar werd ik depressief, er volgden opnames in de psychiatrie, bij PAika (kinderpsychiatrie, red.) in het UZ Brussel. Daar hebben ze me geweldig geholpen. Een begeleider van PAika zei me ooit ‘dat de mooiste dingen van het leven, zich bevinden aan de andere kant van de angst’. Dat is me altijd bijgebleven. Ondertussen ben ik volop bezig met mijn herstel. Naar school ging ik sowieso al twee jaar niet meer, wel ging ik elke dag naar zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek om er mee te helpen. Dat deed ik supergraag. Vooral van de dieren te verzorgen werd ik blij. Daar voelde ik me goed.”

Piekeren

Maar sinds 16 maart is ook de zorgboerderij gesloten en is de wereld van Melissa net als die van veel mensen tijdelijk amper groter dan woon- en slaapkamer. “En dan ga je opnieuw piekeren, is er weer te veel tijd om na te denken”, zegt ze. “In mijn hoofd zeggen sinds de depressie stemmen me dat ik mezelf iets aan moet doen. Die klinken nu ik thuis zit luider, ik hoor ze opnieuw vaker. Dat is zwaar.”

