‘Bosbaden’ in de Plantentuin DBS

06 augustus 2019

17u22 0 Meise Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Plantentuin terecht om te ‘bosbaden’.

Het wordt een speels feest voor de zintuigen met unieke, verrassende activiteiten in de natuur. Je kan jezelf ook spiegelen aan een boom of gewoon je neus achterna gaan. Op het einde worden dan samen lekkere groene pannenkoeken gebakken met duizendblad, paardenbloemblad en brandneteltopjes die in de Plantentuin weelderig groeien. De prijs bedraagt 20 euro per kind.