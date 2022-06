Meester Renaat op pensioen na veertig jaar in dezelfde school

WERVIKMeester Renaat Debouvere (61) gaf maar liefst veertig jaar les in de vrije basisschool in de Magdalenastraat in Wervik en gaat op pensioen. Hij woonde in Elverdinge, verhuisde dan naar Zillebeke en woont nu in Nieuwkerke. “Het is niet met spijt dat ik op pensioen ga”, zegt Renaat die afzwaait in het zesde leerjaar A van De Graankorrel. “Door al die moderne toestanden kan ik niet meer mee met de jonge gasten.”

Renaat gaf een jaar les in het eerste en vierde leerjaar in Watou. “Mijn tante Denise Vandenameele was kleuterjuf in het toenmalig Mater Amabilis in de Koestraat”, blikt hij lang geleden terug. “Ik kwam me persoonlijk aanbieden bij broeder Theo die toen de directeur was van het Sint-Jozefscollege.”

“Hij vertelde dat hij per brief al zoveel sollicitaties had ontvangen en ik de allereerste was die me persoonlijk kwam aanbieden op zoek naar een job. Dat viel blijkbaar in de smaak want ik mocht starten. Toen waren er leraren op overschot, nu is er een tekort. Ik gaf hier les in het derde, tweede, vijfde en uiteindelijk zesde leerjaar. Ik gaf dus les in alle studiejaren.”

“Toen Jozef Pynket zaliger op pensioen ging, volgde ik hem op. Die veertig jaar ging ongelooflijk snel. Door de jaren heen kende het onderwijs een enorme evolutie. Bepaalde dingen zijn beter geworden, andere minder. Taal en wiskunde waren vroeger belangrijk. Nu is er meer aandacht voor andere vakken. De wereld is veel complexer geworden, ook voor de kinderen.”

Volledig scherm Meester Renaat aan het digitaal bord © Maxime Petit

“Thuis hadden we meer en meer werk. Alles moet online worden bijgehouden. Zoals de evolutie van het kind. Nu had ik een klas van 21 leerlingen. In de beginjaren had ik een klas van meer dan 30. De mentaliteit was toen anders en de leerlingen waren iets minder mondig. De leerlingen moesten respect tonen, dat vind ik het bijzonderste.”

Renaat maakte onder meer begin de jaren 2000 de fusie in het vrij onderwijs van Mariënburg, Mater Amabilis en het Sint-Jozefscollege tot De Graankorrel mee. In al die jaren maakte hij in het onderwijs een hele evolutie mee. Van schrijven met een krijtje op een bord tot het digitaal bord.

“Een digitaal bord is de wereld in de klas brengen”, vertelt Renaat. “Het is ongelooflijk. Nu is het iets bewaren voor het volgend schooljaar en eventueel wat aanpassen. Vroeger moest ik het bij manier van spreken uitleggen met handen en voeten. Met één klik toen ik nu waarover we het hebben. Het is heel simpel geworden.

Meester Renaat is de papa van twee kinderen Bram en Kaat. “Op korte termijn zal ik niet in een zwart gat vallen”, lacht hij. “Eén van mijn kinderen heeft plannen om te verbouwen. Ik had altijd een baksteen in mijn maag. Mijn woning heb ik destijds zelf gebouwd. Ik heb een grote tuin en zal ook tijd maken om te reizen.”

Bijna elke dag kwam hij naar school per fiets. “Van bij mij thuis negentien kilometer”, vertelt Renaat. “Was ik een dag gestresseerd, was ik heel zen tegen dat ik thuis kwam.”

Volledig scherm Meester Renaat mag straks genieten van een welverdiend pensioen © Maxime Petit

Voor de ontwikkeling van de leerlingen is het zesde leerjaar uiteraard heel belangrijk want de volgende stap is het secundair onderwijs. “We bepalen mee de lijnen die ze gaan volgen”, zegt meester Renaat. “Samen met de zorgleerkracht, de directie en het CLB waarmee we in contact staan. Het is belangrijk dat de leerlingen goed georiënteerd zijn.”

Renaat Debouvere was ook een muzikale leerkracht. Zo is hij pianist-begeleider van het Sint-Catharinakoor in Zillebeke. “We repeteren op maandagavond en daarnaast speel ik ook tuba bij de harmonie Sint-Cecilia in Elverdinge. Daar is de repetitie op vrijdagavond.”

Opmerkelijk: Renaat breekt ook een lans voor het technisch onderwijs. “Ik vind het zo jammer dat veel ouders hiervoor niet willen kiezen”, klinkt het

