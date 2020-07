Zwangere vrouw zwaargewond na klap tegen boom, haar twee jonge kinderen komen er met lichte verwondingen vanaf Wouter Demuynck

21 juli 2020

18u44 0 Meerhout Aan Biezenhoed in Meerhout gebeurde er dinsdagnamiddag rond 16.30 uur een zwaar ongeval. Een zwangere vrouw uit Laakdal reed met haar wagen, met daarin twee jonge kinderen, frontaal op een boom.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Er waren geen andere wagens bij betrokken. Op het rechte stuk van de baan week de wagen opeens uit naar links, waar het voertuig langs een boom schuurde en frontaal op een andere boom reed. De brandweer was bijna een uur in de weer om de zwangere bestuurster uit het wrak te bevrijden. Haar twee jonge kinderen, die op de achterbank zaten, kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Geen overdreven snelheid

“De vrouw raakte zwaargewond, maar haar toestand zou wel stabiel zijn”, zegt waarnemend burgemeester Fons Hannes (sp.a). “Volgens getuigen die voor het betrokken voertuig zelf reden was er niks bijzonders aan de hand en was er ook geen sprake van overdreven snelheid.”

Door het ongeval was de baan een tijdlang afgesloten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.