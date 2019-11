Zittaarts Toneel speelt komische thriller ‘De Bemoeial’ Wouter Demuynck

14 november 2019

20u11 0 Meerhout Toneelgezelschap Zittaarts Toneel uit Meerhout pakt in november uit met de komische thriller ‘De Bemoeial’, in regie van Sieglinde Geerts. Met de klassieker tonen de acteurs dat een moordonderzoek ook grappig kan zijn.

In ‘De Bemoeial’, een klassieker van de Engelse schrijver Jack Popplewell, wordt het oplossen van een moord bemoeilijkt door verdwijnende bewijzen, verborgen vetes en vooral een zeer bemoeizuchtige kuisvrouw. “De toeschouwers mogen zich verwachten aan een moordonderzoek met een hoek af en veel plotse wendingen. Een stuk voor wie graag lacht en tegelijkertijd op zoek wil gaan naar een moordenaar”, klinkt het bij het toneelgezelschap.

Nieuw dit jaar is dat het publiek zelf online hun plaatsen kan kiezen. Via de opgefriste website www.zittaartstoneel.be kan men zelf kaarten reserveren voor een plaats naar keuze. Wie liever telefonisch reserveert kan dat doen via het nummer 0468/19.20.90 op maandag en donderdag tussen 18.30 en 20.00 uur.

Zittaarts Toneel speelt De Bemoeial nog op 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 en 30 november in de parochiezaal in Zittaart (Meerhout).