Zes inbraken op drie uren tijd in Meerhout Toon Verheijen

30 november 2019

12u29 0

Inbrekers hebben vrijdagavond op zes plaatsen in Meerhout hun slag proberen te slagen. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout kreeg tussen 20.30 en 23.30 uur zes meldingen vanuit het Engelse Hof (2), Kapellestraat (2) en de Monseigneur Cruysberghslaan. Alle woningen werden doorzocht, maar de buit is niet bekend. De daders geraakten telkens binnen door de voordeur of een raam te forceren.