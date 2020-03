Zaakvoerders van Lucas Creativ rechten de rug na verwoestende brand: “Hebben superwerknemers die heel gemotiveerd zijn om terug te kunnen beginnen” Wouter Demuynck

17 maart 2020

19u10 5 Meerhout Na bijna 24 uur blussen is de brand bij Lucas Creativ, dat materiaal voor kunstenaars en andere creatievelingen verkoopt, op de Molsebaan in Meerhout eindelijk helemaal gedoofd. Door Na bijna 24 uur blussen is de brand bij Lucas Creativ, dat materiaal voor kunstenaars en andere creatievelingen verkoopt, op de Molsebaan in Meerhout eindelijk helemaal gedoofd. Door de zware, uitslaande brand raakten de winkel, het magazijn en de productieruimte voor kaders volledig verwoest. De zaakvoerders blijven echter niet bij de pakken zitten en gaan op zoek naar een nieuwe locatie om een vestiging te openen. “We hebben superwerknemers die heel gemotiveerd zijn om terug te kunnen beginnen.”

De brand ontstond maandagnamiddag rond 17.30 uur vermoedelijk door dakwerken, waarbij roofing gebrand werd. In een mum van tijd stond de hele winkel in lichterlaaie. De brandweer had de grootste moeite om de brand onder controle te krijgen door de aanwezigheid van het vele brandbare materiaal in de winkel.

Eenmaal de brand maandagavond onder controle was, moest de brandweer nog een hele nacht en dag nablussen. Uiteindelijk zaten de nabluswerken er pas dinsdag rond 17 uur, bijna een dag nadat de brand uitbrak, helemaal op.

Hoofdzetel in Meerhout

Nan Macquoi, die de winkelketen samen met haar echtgenoot Bart Lenaerts uitbaat, heeft er een slapeloze nacht op zitten. Het was in Meerhout dat de winkelketen, die nu 14 vestigingen telt over heel Vlaanderen, in 1991 door haar familie gesticht werd. De hoofdvestiging in Meerhout telt naast de winkel ook een magazijn voor alle andere vestigingen, een productieruimte voor de lijsten van schilderijen en de webshop van alle winkels. Dat alles ging maandagavond in vlammen op.

“De webshop zal verplaatst worden naar Zonhoven en zal vanaf morgen (woensdag, red.) operationeel zijn. Ook de bureaus zijn dan weer geopend, althans voor diegene die niet thuis kunnen werken aangezien de meesten al thuis zaten te werken door het coronavirus. We proberen zoveel mogelijk verkopers in onze andere winkels te plaatsen”, aldus zaakvoerster Nan Macquoi, die in Meerhout een twintigtal mensen tewerkstelt.

Tijdelijk gebrek aan materiaal

De productie van de kaders ligt wel een tijd stil bij gebrek aan machines. Ook zullen enkele spullen in de andere winkels tijdelijk niet voorradig zijn door de brand in het magazijn. “Bepaalde zaken die we op maat laten maken, zoals bepaalde types van papier, zullen er even niet zijn. Dat geldt ook voor onze eigen penselen en de grote hoeveelheid klei die we gestockeerd hadden. Daar blijft niets meer van over. Tenzij corona verder toeslaat, blijven onze overige winkels - met de nodige voorzorgen - wel open. Er zijn ook al enkele vaste leveranciers die voorstellen hebben gedaan om enkele dingen op te lossen, dat is heel fijn.”

In Meerhout en omstreken zijn de zaakvoerders nu op zoek naar een nieuwe locatie om een winkel, magazijn en productieruimte in onder te brengen. “Een timing kan ik daar niet op plakken. Ik ben er wel van overtuigd dat we superwerknemers hebben die heel gemotiveerd zijn om terug te kunnen beginnen.”