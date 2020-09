Woonzorgcentrum De Berk opent de deuren weer na negatieve tests bij alle bewoners en medewerkers Wouter Demuynck

03 september 2020

21u14 0 Meerhout De nieuwe tests bij alle bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout hebben allemaal een negatief resultaat. Daardoor kan het woonzorgcentrum op 7 september weer de deuren openen.

In augustus kreeg woonzorgcentrum De Berk te kampen met een corona-uitbraak. Alle elf bewoners van leefgroep Parel testten toen positief op het coronavirus, vier van hen zijn er uiteindelijk aan overleden. Tests wezen nadien uit dat ook negen medewerkers besmet waren. Al die tijd bleven de deuren van het woonzorgcentrum gesloten.

Iedereen negatief

Op 31 augustus werden alle bewoners en medewerkers opnieuw getest om de evolutie van de besmettingen goed op te volgen. Donderdag bleek iedereen negatief te testen. “Hoewel deze testen een momentopname zijn en geen garanties geven voor de toekomst, zijn we wel heel tevreden met deze resultaten. Het geeft alle medewerkers en bewoners moed om te blijven doorgaan”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

“De bewoners van leefgroep Parel herstellen goed van het virus. Op 7 september kunnen we de quarantaine voor hen opheffen. Bezoekers verwelkomen we ook graag terug vanaf 7 september.” De bezoekregeling blijft wel beperkt tot cafetariabezoeken. Ook wordt de contactduur beperkt tot één uur per bezoek en wordt er opnieuw gewerkt met reservaties.