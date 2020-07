Werkzaamheden voor nieuwbouw van basisschool De Duizendpoot starten: schoolomgeving vanaf 31 augustus twee jaar afgesloten voor doorgaand verkeer Wouter Demuynck

30 juli 2020

12u50 0 Meerhout Komende zaterdag gaan de werkzaamheden voor de nieuwbouw aan basisschool De Duizendpoot in de Schoolstraat in Meerhout van start. Vanaf 31 augustus zal de schoolomgeving tussen de Beerstraat en Boerenkrijglaan daardoor twee jaar lang afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

De werken zullen in twee fasen verlopen. De eerste fase start op zaterdag 1 augustus. Dan worden de stoep en de parkeerplaatsen voor de school en in de Sint-Trudoweg ingenomen door de aannemer, waardoor bewoners er niet meer kunnen parkeren of de stoep voor de school gebruiken.

“De aannemer begint tijdens deze fase met het stutten van de voorgevel, die behouden blijft, en start met de afbraakwerken achter de gevel. De straat blijft toegankelijk voor auto’s, fietsers en voetgangers, maar dan aan de andere kant van de straat”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Twee jaar

Vanaf 31 augustus gaat de tweede fase voor een duurtijd van twee jaar van start. In deze fase zal de aannemer zijn werf inrichten en zijn kraan plaatsen. Daardoor wordt ter hoogte van de schoolomgeving de Schoolstraat tussen de Beerstraat en Boerenkrijglaan volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel altijd doorgang via een doorgangszone. Ook lokale handelaars en bpost blijven bereikbaar langs de zijde van de Boerenkrijglaan.