Uitslaande brand bij verfwinkel Lucas Creativ in Meerhout HR en Wouter Demuynck

16 maart 2020

18u23 34 Meerhout Bij de winkel Lucas Creativ, dat onder meer teken- en schildermateriaal verkoopt, op de Molsebaan in Meerhout woedt momenteel een uitslaande brand. De volledige winkel raakte verwoest.



Aan de omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De Molsebaan is ook afgesloten voor alle verkeer, meldt de politie.

Brandbaar materiaal



De brand, die om iets voor 18 uur ontstond, is na bijna twee uur nog steeds niet onder controle. “Aangezien het om een verfwinkel gaat, is er heel veel brandbaar materiaal aanwezig. Dat zorgt voor hoge vlammen en veel rookontwikkeling”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD). “Voorlopig zijn er geen gewonden. We bekijken nu of we eventueel moeten evacueren, maar hopelijk is dat niet nodig.” Het blussen van het vuur zal wel sowieso nog meerdere uren in beslag nemen.



Dakwerken



Er was maandag een dakwerker roofing aan het branden op het gebouw, maar of dat de brand ook heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Wat vaststaat is dat de schade immens is. De vestiging in Meerhout is ook het verdeelcentrum voor alle andere vestigingen in Vlaanderen, waarvan er 14 in totaal zijn. “Zowel het magazijn achteraan als de winkel zijn volledig in vlammen opgegaan. In de buurt staan ook nog enkele huizen, maar daar hebben we nog geen zicht op eventuele schade”, besluit Geudens.



Levenswerk in vlammen op



Zaakvoerster Nan Macquoi, die het familiebedrijf van haar vader overnam, was net uit de winkel vertrokken toen de brand uitbrak. “Er waren nog wel enkele verkoopsters aanwezig. Toen er een stuk dak naar beneden kwam, stond alles vrijwel onmiddellijk in brand. De verkoopsters konden niks meer doen dan naar buiten lopen. Klanten waren er niet meer aanwezig.”



Toen de brand uitbrak, snelde Nan Macquoi opnieuw ter plaatse maar ze kon enkel toezien hoe de winkel en magazijn verwoest raakten. “Je ziet letterlijk je levenswerk in vlammen opgaan. Alles van onze hoofdvestiging is verloren gegaan. De productie van onze kaders en dergelijke zal hierdoor een tijdje stilliggen. Ook onze webshop was hier gevestigd. “