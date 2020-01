Tweede Memorial in teken van paralympiër Kenneth Verwimp Wouter Demuynck

26 januari 2020

21u33 0 Meerhout In de Meerhoutse sporthal Den Aks vond afgelopen weekend de tweede editie plaats van de Memorial Kenneth Verwimp. Het toernooi is een jaarlijkse herdenking aan de paralympiër en boccia-speler uit Westerlo die in november 2017 overleed.

Op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro behaalde Kenneth Verwimp, die aan de ziekte van Duchenne leed, in 2016 een knappe vijfde plaats in het boccia, een soort petanque voor andersvaliden. Ook werd hij Belgisch en Europees kampioen. Op 19 november 2017 overleed hij op 24-jarige leeftijd na hartfalen.

Nieuwe deelnemers

Met de Memorial wil vader Luc Verwimp niet enkel zijn zoon herdenken, maar ook de sport bekender maken. “Er zijn enkele deelnemers minder dan tijdens de vorige editie, maar wel verschillende nieuwe spelers en dat was net onze bedoeling. Ik wil zeker ook nog onze talrijke vrijwilligers en sponsors bedanken, zonder hen zou dit toernooi niet mogelijk geweest zijn”, aldus Luc Verwimp.

De winst ging, net als vorig jaar, naar Francis Rombouts uit Tielen (Kasterlee). Als prijs kreeg hij weer de replica van het schilderij met daarop de balletjes die boccia typeren. Wie de wedstrijd drie keer wint op vijf jaar tijd mag het echte exemplaar in ontvangst nemen.