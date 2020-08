Twee leefgroepen van woonzorgcentrum De Berk in preventieve kamerisolatie na besmetting bij medewerker Wouter Demuynck

19u27 1 Meerhout Alle bewoners buiten leefgroep Parel van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout hebben negatief getest op het coronavirus. In de nacht van woensdag op donderdag is er wel één bewoner overleden die beschouwd wordt als mogelijke coronapatiënt. De bewoners van leefgroepen Koraal en Diamant moeten bovendien tot minstens 30 augustus in preventieve kamerisolatie na een besmetting bij een medewerker.

Nadat bekend raakte dat alle elf bewoners van leefgroep Parel besmet waren met het coronavirus, besloot het gemeentebestuur om maandag alle medewerkers die in de leefgroep gewerkt hadden voor de quarantaine en alle bewoners opnieuw te testen. Woensdag werden ook alle andere medewerkers opnieuw getest.

“Alle bewoners die maandag getest zijn, hebben allemaal een negatief resultaat. Wegens de klinische toestand van één van deze bewoners beslisten we om deze bewoner toch te beschouwen als mogelijke coronapatiënt. Helaas is die bewoner in de nacht van woensdag op donderdag overleden”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Kamerisolatie

“Er zijn nog drie medewerkers die op leefgroep Parel werkten voor die in quarantaine ging die positief hebben getest. Ze gingen meteen in thuisisolatie. Eén medewerker die positief testte werkte deze week nog in leefgroepen op het gelijkvloers. De bewoners van Koraal en Diamant blijven daarom in een preventieve kamerisolatie tot minstens 30 augustus.” Bij de medewerkers brengt dat het aantal besmettingen naar negen.

“We wachten nu op de resultaten van de medewerkers die op de eerste verdieping werken en woensdag getest zijn. Na ontvangst hiervan bekijken we of we onze werking moeten aanpassen. De bewoners blijven er wel nog minstens in preventieve kamerisolatie totdat de testen zijn gekend”, gaat Geudens verder. “De gouverneur is op de hoogte. Voorlopig redden we het nog qua personeelsinzet, maar als er nog meer medewerkers besmet geraken zullen we wel hulp moeten inroepen.”

Het woonzorgcentrum zal sowieso nog volledig gesloten blijven tot minstens 30 augustus.