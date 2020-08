Twee coronabesmettingen in wzc Ter Berk: deuren toe tot 16 augustus Toon Verheijen

07u33 2 Meerhout In het woonzorgcentrum De Berk in Meerhout zijn deze week twee bewoners besmet geraakt met het coronavirus. De gemeentelijke crisiscel volgt de situatie op de voet.

“De bewoners behoren tot dezelfde leefgroep en vertoonden zaterdagavond symptomen van het coronavirus, waarna ze in isolatie werden gebracht en werden getest”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD). “De andere bewoners hebben we ook in isolatie gebracht en zijn preventief gestest. Hetzelfde hebben we met de personeelsleden op de afdeling gedaan. Alle bewoners stellen het ondertussen goed, maar we blijven waakzaam voor elk mogelijk symptoom.”

Crisiscel

De gemeente heeft ook de andere bewoners, hun contactpersonen en andere medewerkers op de hoogte gebracht. Het woonzorgcentrum blijft gesloten tot minstens 16 augustus. “We volgen de resultaten van de bijkomende testen en de gezondheidstoestand van onze bewoners en medewerkers strikt op. Op basis van deze evoluties zullen we in de loop van volgende week bepalen wanneer en hoe de heropstart van de bezoekersregeling mogelijk is.”