Taverne De Kroon ontvangt als eerste Belgische handelszaak het Certificaat Inbraak Veilig Wouter Demuynck

11 december 2019

20u43 2 Meerhout Het politiecollege en de preventiedienst van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout reikten woensdag het Certificaat Inbraak Veilig uit aan de zaakvoerders van Taverne De Kroon, gelegen op de Meerhoutse Markt. Het is de eerste handelszaak die het certificaat in ontvangst mag nemen.

Met zo'n certificaat kan de bewoner laten zien dat de woning, in dit geval een woning met handelszaak, een goede basisbeveiliging heeft zodat inbrekers meer tijd nodig zullen hebben om het huis binnen te dringen.

Drie minuten inbraakwerend

Alle gevelopeningen van De Kroon in Meerhout zijn drie minuten inbraakwerend en het ganse complex is uitgerust met stevig veiligheidsbeslag en camerabewaking. “Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat inbrekers hun inbraakpoging stoppen. De bewoner ontvangt een attest dat tien jaar geldig blijft, een sticker en een plaatje dat aan de gevel kan bevestigd worden”, klinkt het bij de politiezone.

Wie gratis diefstalpreventief advies wil aanvragen, kan dat doen via de website, via het nummer 014/56.47.33, via mail op inbraakpreventie@pzglm.be of via de wijkagent.