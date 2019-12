Supportersclub Quinten Hermans rouwt om overleden clubmakker Rob Daems Toon Verheijen

01 december 2019

21u08 0 Meerhout De man die afgelopen De man die afgelopen vrijdagmiddag overleed nadat hij met zijn fiets in het Albertkanaal was gereden in Olen, was de 41-jarige Rob Daems uit Meerhout. Vrienden en familie reageren vol ongeloof op het plotse overlijden. De officiële supportersclub van veldrijder Quinten Hermans, waar Rob lid van was, gaat afscheid nemen in de kledij van de club.

Rob Daems reed vrijdag met zijn fiets over het jaagpad langs het Albertkanaal in Olen. Getuigen hadden gezien hoe hij plots begon te zwalpen en het kanaal was ingereden. Een getuige probeerde de man nog uit het water te halen, maar dat lukte niet. De hulpdiensten kregen Rob wel uit het water en probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Rob werkte voor Devoteam en was lid van KWB Berg, Wielertoeristen Gestel en de supportersclub van veldrijder Quinten Hermans. “De cross zal nooit meer hetzelfde zijn zonder u! Een trouwe supporter is ons ontnomen! Heel veel sterkte aan familie en vrienden", laat de club weten op haar pagina op Facebook. “We gaan woensdag met onze club een laatste groet brengen aan onze trouwe compagnon Rob in kledij van onze supportersclub als eerbetoon aan onze trouwe supporter Rob Daems.”

Iedereen die wil kan woensdagavond tussen 19.30 en 20 uur een laatste groet brengen aan Rob in het Uitvaartcentrum Dries in Balen. De afscheidsviering en asverstrooiing vindt in intieme kring plaats.