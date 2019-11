Stropers dumpen slachtafval everzwijn in landbouwgebied Toon Verheijen

09 november 2019

22u19 0 Meerhout Een onbekende heeft vrijdagnacht of in de loop van zaterdag restafval van een geslacht everzwijn gedumpt in een bosje op de kruising van Gestelbeemden en Schaffelare. Het gaat meer dan waarschijnlijk om stropers.

Het kadaver - of wat ervan overblijft - van een uit de kluiten gewassen everzwijn lag verstopt tussen het groen. De plaats waar het slachtafval is gevonden, is vrij afgelegen. Het is een gebied waar geen woningen staan. Het bericht werd gedeeld op sociale media waarop burgemeester Nele Geudens (CD&V) meteen gevat reageerde. “Dit is inderdaad vreselijk en ik heb de opdracht gegeven aan de dienst Milieu om het te verwijderen”, zegt de burgemeester. “Ik heb voor de zekerheid ook de politie op de hoogte gebracht. Volgens de politie komt dit fenomeen wel meer voor tijdens het wildseizoen. Het is meer dan waarschijnlijk het werk van stropers.”