Streekproductenmarkt op grasplein achter gemeentehuis Wouter Demuynck

03 september 2019

19u23 0 Meerhout Het grasplein achter het gemeentehuis wordt op zondag 8 september omgetoverd tot een gezellige streekproductenmarkt met lekkers uit de regio. Na de succesvolle vorige jaren zullen dit jaar een twintigtal standhouders diverse producten aanbieden.

Tot het aanbod behoren: groenten, fruit, brood, koekjes, chocolade, zuivel, ijsjes, streekbieren, confituur, artisanale kroketten, pizza, zelf gemaakte handtassen, Kempense saffraan, honing, fairtrade producten en verschillende zelf gemaakte spulletjes voor goede doelen.

De streekproductenmarkt is een initiatief van de trekkersgroep FairTradeGemeente, in samenwerking met de werkgroep MOS en het gemeentebestuur van Meerhout. Tijdens de markt zijn enkele optredens gepland en er is een springkasteel voor de kleinsten. Op het gezellig openluchtterras kan je genieten van een fris streekbiertje en een lekkere hap met een streepje muziek.