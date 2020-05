Stock van kledingwinkel Nuyts Heren wellicht grotendeels onbruikbaar na zware brand bij buren: “Zelfs na het ontgeuren gaat die rookgeur nog niet helemaal weg zijn” Wouter Demuynck

18 mei 2020

21u16 1 Meerhout Amper een week nadat kledingwinkel Nuyts Heren in Meerhout weer de deuren mocht openen, na de versoepeling van de coronamaatregelen, zal de kledingzaak nu wellicht al zeker een week dicht moeten blijven. De Amper een week nadat kledingwinkel Nuyts Heren in Meerhout weer de deuren mocht openen, na de versoepeling van de coronamaatregelen, zal de kledingzaak nu wellicht al zeker een week dicht moeten blijven. De uitslaande brand boven de nachtwinkel , dat naast Nuyts Heren gelegen is, van zondagavond veroorzaakte veel rookschade in de zaak van Luc Nuyts. Het grootste deel van zijn stock is daardoor vermoedelijk onbruikbaar.

Zondagavond brak er rond 22 uur een zware brand uit in het appartement boven de nachtwinkel in de Veldstraat in Meerhout. In geen tijd stond het pand in lichterlaaie, maar gelukkig konden de bewoners - de uitbater van de nachtwinkel, zijn vrouw en kinderen van 3 en 7 - tijdig de woonst verlaten. Zij konden zondag de nacht doorbrengen bij familie in Bilzen en werden maandag verder geholpen door het OCMW.

Onbruikbaar

Links van het uitgebrande gebouw bevindt zich de kledingzaak Nuyts Heren. Dat pand bleef gevrijwaard van brandschade, maar de rook heeft er wel veel schade berokkend. “Die rook ruik je nog langs alle kanten. Ik verwacht dat de kledij wel grotendeels onbruikbaar zal zijn. Zelfs als dat ontgeurd kan worden, is die geur volgens mij nog niet definitief weg”, zegt uitbater Luc Nuyts. “Hoeveel de schade bedraagt kan ik niet meteen zeggen. Ik ken de waarde van mijn stock wel, maar ik weet niet wat het resultaat gaat zijn van de ozontoestellen.”

Moedeloos

Maandag was sowieso de sluitingsdag van Nuyts Heren, maar Luc Nuyts verwacht niet dat zijn winkel deze week nog opent. “Die rookgeur in de winkel is te penetrant, al zullen we moeten afwachten wat de ontgeurders kunnen doen. Ik heb alvast een mail laten rondsturen naar de klanten dat we tijdelijk gesloten zijn, hoewel we nog maar pas weer open zijn na corona. Een gevoel van opstandigheid en moedeloosheid overheerst nu”, aldus Nuyts, die de brand bij zijn buren met lede ogen aanzag. “Bij ons is enkel aan de achterkant een boord van het plat dak mee afgebrand. Bij onze buur is de fysieke schade helaas enorm. Het was echt een uitslaande brand om schrik van te krijgen.”

Een stabiliteitsingenieur oordeelde maandag dat het pand van de nachtwinkel gestut moet worden. Die werken vinden dinsdag plaats. De Veldstraat zal daardoor dinsdag afgesloten zijn tussen Markt en Goorstraat.