Stijn (23) ontwikkelt digitaal formulier om registratieplicht voor horeca-uitbaters te vereenvoudigen: “Het is ook veel hygiënischer dan iedereen een balpen te laten gebruiken” Wouter Demuynck

29 juli 2020

15u05 0 Meerhout Horecazaken zijn sinds zaterdag verplicht de gegevens van hun klanten te registreren en dat betekent ook extra werk voor de uitbaters. De jonge Meerhoutse ondernemer Stijn Adams (23) heeft daarvoor een oplossing gevonden met Contactor, een digitaal formulier dat klanten kunnen verkrijgen door een QR-code met hun smartphone te scannen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste afgelopen donderdag dat horecazaken de gegevens van klanten vanaf zaterdag moet registeren. In geval van een besmetting kunnen mensen dan gemakkelijker worden opgespoord. Voor de horeca-uitbaters is het er dus niet simpeler op geworden, maar het systeem Contactor van Stijn Adams (23) verlicht hun werk aanzienlijk.

Digitaal formulier

“Het is niet echt een app, eerder een digitaal formulier dat wordt geopend als je de QR-code op de sticker scant. Er zijn twee soorten stickers: eentje voor aan de ingang of de kassa én een sticker voor een tafel”, gaat Stijn van wal. Op dat digitaal formulier moeten de klanten hun gegevens, die na vier weken automatisch worden verwijderd, in. Het gaat daarbij om het telefoonnummer of e-mailadres van de klant, alsook zijn of haar tafelnummer, de datum en tijdstip van aankomst.

Uitbater ontzorgen

“Het principe is om een platform te hebben voor alle horecazaken die nood hebben aan die registratie en het echt niet op papier willen doen. Een uitbater zal echter al snel enkele uren kwijt zijn met uit te zoeken welke gegevens ze moeten verzamelen en anderzijds is er het digitale aspect”, vervolgt Stijn, die enkele jaren als applicatieconsultant heeft gewerkt en sinds kort op de Thomas More-hogeschool in Geel doceert binnen IT-gerelateerde opleidingen.

Dataveiligheid, die QR-code, de sticker laten drukken... dat is allemaal een heel gedoe en ik centraliseer dat met de nodige juridische kennis om deze zorg uit de handen van de uitbater te nemen Stijn Adams, docent Thomas More binnen IT-gerelateerde opleidingen

“Dataveiligheid, die QR-code, de sticker laten drukken... dat is allemaal een heel gedoe en ik centraliseer dat met de nodige juridische kennis om deze zorg uit de handen van de uitbater te nemen. Ik heb er redelijk wat uren ingestoken om te checken wat ik mag vragen en hoe ik dat op de meest eenvoudige manier kan doen. Ook qua hygiëne is het voordeliger, want op deze manier hoeven meerdere mensen niet dezelfde balpen te gebruiken.”

Brasserie Het Forum

Intussen maken de eerste horecazaken in de buurt al gebruik van het digitaal formulier. In Geel zijn Brasserie Het Forum en El Mundo, die door dezelfde zaakvoerder worden uitgebaat, intussen van start gegaan met Contactor. Ook Living, Sushi Corner en Il Cardinale gaan ermee aan de slag, net zoals Den IJsberg in Meerhout en het Baobab Beach Terras in Herentals.

Contactor aankopen kan vanaf 39 euro voor twaalf tafels, daarna is er nog een stickerprijs per bijkomende tafel. “Ik ga daarbij het engagement aan om wijzigingen in de wetgeving automatisch te implementeren. Stel dat binnen twee weken opeens bijvoorbeeld ook het adres gevraagd moet worden door horeca-uitbaters, dan hoeft de uitbater daar zich niets van aan te trekken en zal ik die wijzigingen pro-actief doorvoeren in het digitaal formulier. Contactor zal ook zeker minimaal twaalf maanden meegaan.”