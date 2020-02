Rouwconsulent organiseert wandeling voor nabestaanden na een zelfdoding: “Praten met elkaar kan een waardevol en helend effect hebben” Wouter Demuynck

27 februari 2020

17u23 0 Meerhout Komende zondag organiseert rouw- en verliesconsulent Jos Delarbre in Meerhout een wandeling voor nabestaanden na een zelfdoding. Volgens Delarbre belanden die nabestaanden in een emotionele rollercoaster omdat er ook vaak sprake is van een schuldgevoel. “Praten met nabestaanden kan een waardevol en helend effect hebben.”

Jos Delarbre verloor in 1993 zelf zijn vrouw Ingrid aan kanker. Jarenlang schreef hij dat verdriet van zich af, wat in 2018 resulteerde in het boek ‘We wandelen verder...’. De rouwconsulent organiseert nu op zondag 1 maart een wandeling voor nabestaanden na een zelfdoding.

Ons land kan immers niet al te beste cijfers hieromtrent voorleggen. In Vlaanderen zijn er per dag drie zelfdodingen, wat zelfdodingen bij vrouwen betreft bevindt België zich zelfs helemaal bovenaan in vergelijking met andere Europese lidstaten. Bij mannen hebben nog acht andere landen hogere cijfers.

Diepe indruk

“Uit onderzoek weten we dat er per zelfdoding minstens zes tot tien nabestaanden direct betrokken zijn. Dat betekent dat er jaarlijks in Vlaanderen alleen al gemiddeld 9.000 nabestaanden na zelfdoding bij komen. Maar ook voor vrienden, collega’s, leerkrachten, medeleerlingen, club- en verenigingsleden, spoorwegpersoneel, treinreizigers, politie of hulpverleners kan de zelfdoding van een geliefde, bekende of onbekende een diepe indruk nalaten”, vertelt Jos Delarbre.

“Het aantal indirect betrokken nabestaanden ligt dus nog vele malen hoger. We kunnen hier de metafoor gebruiken van een steen die in een plas water valt. Dicht bij de inslag van de steen zijn de golven en impact het grootst. Deze golven deinen echter steeds verder uit en confronteren zo heel wat mensen met zelfdoding.”

De gedeelde ervaring van verlies geeft je de kans om open over je ervaringen te praten. Nabestaanden bieden steun en hulp, geven informatie of vertellen wat voor hen steunend was. Rouwconsulent Jos Delarbre

Emotionele rollercoaster

Volgens Delarbre belanden nabestaanden na de zelfdoding van een geliefde in een emotionele rollercoaster. “Naast heftig verdriet is er ook vaak sprake van een schuldgevoel, want er komen vragen als ‘Had ik het kunnen voorkomen als...’ of ‘Waarom heb ik het niet zien aankomen?’. Ook boosheid - ‘Waarom laat hij/zij me helemaal alleen achter?’ - is een emotie die zich kan gaan vormen. Daarom is het een absolute noodzaak deze mensen bij mekaar te brengen om hun verhaal te kunnen doen tijdens een georganiseerde wandeling.”

Stil moment

De wandeling van 5 km gaat zondag om 14 uur van start aan B&B Het Verloren Schaep, op de Molsebaan 115 in Meerhout, en eindigt om 17 uur. Rond 15 uur wordt er in de bossen van Geel-Bel een stil moment georganiseerd. “We geven ruimte aan stilteritueel, een gedicht ter inspiratie en delen onderling wat in ons leeft. Doorheen het samen stil zijn en het delen ontstaat er een verbondenheid en inspireren we elkaar. Tijdens dit moment zal er door zanger-gitarist Jan en zijn vriend rustige muziek worden gespeeld”, vervolgt Delarbre.

“Jan heeft van dichtbij ook een verlies door zelfdoding ervaren. Elke deelnemer heeft tijdens het stil moment de kans om op een papiertje een boodschap te schrijven voor de overledene. Die boodschap wordt dan aan een ballon bevestigd en ‘losgelaten’.”

Gedeelde ervaring

Nadien wandelen de deelnemers terug naar ‘Het Verloren Schaep’, waar de deelnemers een tas koffie en een stuk taart wordt aangeboden en men verder met mekaar in gesprek kan gaan. “Praten met nabestaanden kan een waardevol en helend effect hebben. De gedeelde ervaring van verlies geeft je de kans om open over je ervaringen te praten. Nabestaanden bieden steun en hulp, geven informatie of vertellen wat voor hen steunend was.”

Inschrijven voor deze wandeling kan nog tot 29 februari door te bellen naar 0495/48.86.72. Deelnemen aan de wandeling is gratis.