Raadsleden komen weer fysiek samen Wouter Demuynck

25 september 2020

11u49 2 Meerhout Op maandag 28 september zullen de leden van de gemeente- en OCMW-raad voor het eerst opnieuw fysiek bijeenkomen. Sinds de lockdown werden de zittingen digitaal georganiseerd.

De raden van 28 september vinden plaats in de feestzaal van het nabijgelegen Gildenhuis omdat er geen veilige afstand kan gegarandeerd worden in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook publiek is welkom. Binnenkomen doe je via de ingang van de feestzaal, daar zal ook alcoholgel staan om je handen te ontsmetten. Een mondmasker is verplicht tot je op je plaats zit.

Andere locaties

Ook de volgende gemeente- en OCMW-raden zullen plaatsvinden op andere locaties. De raadsleden trachten telkens een ander gehucht van Meerhout aan te doen.

Inwoners konden enkele maanden van thuis uit de raden volgen via een livestream op de Facebookpagina van het gemeentebestuur, maar de fysieke zittingen zullen niet digitaal worden uitgezonden.