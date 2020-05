Pand van nachtwinkel in Meerhout in lichterlaaie: gezin met kinderen geraakt net op tijd buiten Toon Verheijen

17 mei 2020

22u15 148 Meerhout Het pand van de nachtwinkel in de Veldstraat in Meerhout is zondagavond volledig uitgebrand. De bewoners van het appartement erboven, tevens de uitbater van de winkel, geraakten gelukkig op tijd buiten maar zijn hun hele hebben en houden verloren. “Een van de kinderen had wat getreuzeld om te gaan slapen. Gelukkig maar, want anders had het drama erger geweest”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).



Het vuur was iets voor 22 uur uitgebroken. Enkele mensen waren even voordien nog in het pand geweest en toen was er nog niets aan de hand. Maar luttele minuten later brak er een hevige brand uit en stond het pand in geen tijd in lichterlaaie. “De brandweer heeft het vuur uiteindelijk onder controle gekregen”, zegt burgemeester Nele Geudens. “Het volledige pand en het appartement erboven zijn volledig verloren. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen door de brand daarom hebben we iedereen aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Er is ook een perimeter ingesteld om buurtbewoners op een afstand te houden.”

De uitbater van de nachtwinkel woont samen met zijn echtgenote en de twee kinderen boven de winkel. Ze konden net op tijd buiten geraken. “Ze zijn wel héél snel moeten zijn”, zegt Nele Geudens. “Ze zijn letterlijk op kousevoeten moeten vertrekken naar familie in Bilzen. Daar worden ze voorlopig opgevangen. Maar gelukkig zijn ze allemaal ongedeerd. Ook de kinderen van 3 en 7 jaar. De uitbater van de winkel vertelde me nog dat de oudste wat getreuzeld had om te gaan slapen. Misschien gelukkig maar, want anders had er zich misschien wel een veel groter drama afgespeeld.”



De schade aan het pand van de nachtwinkel is immens. Alles lijkt erop dat het volledig onbewoonbaar is en zal verklaard worden. “De oorzaak is nog niet bekend. Dat zal nog verder onderzocht moeten worden. Vermoedelijk is er ook héél veel schade aan de kledingzaak ernaast. Ook dat pand hing vol rook en dat is voor kleding niet echt ideaal natuurlijk. Daar zullen we vermoedelijk maandag meer duidelijkheid over krijgen.”



