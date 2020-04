Nog geen enkele coronabesmetting in beide Meerhoutse woonzorgcentra: “Heel blij mee, maar morgen kan het er voor ons ook anders uitzien” Wouter Demuynck

10 april 2020

18u10 0 Meerhout Terwijl het coronavirus hard toeslaat in heel wat woonzorgcentra in Vlaanderen, is in de Meerhoutse woonzorgcentra De Berk en Ter Kempen nog geen enkele besmetting met het coronavirus vastgesteld. “Het blijft een momentopname, voor ons kan het er morgen ook anders uitzien. We leven mee met de woonzorgcentra die hard getroffen zijn”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

In woonzorgcentra De Berk en Ter Kempen, waar bewoners met een psychische stoornis en dementie verblijven, vertoeven respectievelijk 74 en 50 bewoners. Nog niemand van hen testte positief. Vier bewoners van De Berk werden wel preventief afgezonderd en getest, maar de uitslag was negatief. Ook personeelsleden blijven voorlopig van de malaise bespaard. Een verklaring voor die cijfers heeft burgemeester Nele Geudens (CD) niet meteen.

Momentopname

“Onze medewerkers doen heel hard hun best, maar dat zal overal wel het geval zijn. Wij doen niets anders dan de andere woonzorgcentra, we volgen enkel de maatregelen en draaiboeken van overheid mee op. Ik denk dat je ook een beetje geluk moet hebben”, aldus burgemeester Geudens.

“In Geel (waar in Home Laarsveld al zeven bewoners bezweken aan corona, red.) zijn er mogelijk meer besmettingen in het algemeen, waardoor de kans groter is dat een medewerker in die omgeving is geweest. Het blijft een momentopname, maar we zijn er wel heel blij mee. We leven mee met de woonzorgcentra die hard getroffen zijn. Voor ons kan het er morgen ook anders uitzien.”

Opluchting

Onder de personeelsleden heerst er uiteraard telkens wat ongerustheid als een bewoner koorts begint te krijgen. “In dat geval zetten we die persoon meteen apart in zijn kamer en zorgen we ervoor dat er maar één verpleegkundige is die die persoon verzorgt, zodat zo weinig mogelijk mensen die kamer binnenkomen. In zo’n geval is er altijd wel wat paniek. Bij ons was het dan ook telkens een opluchting als de tests negatief bleken te zijn.”

Ook qua beschermingsmateriaal zit het in beide woonzorgcentra voorlopig nog snor. “We hebben wel een voorraad, maar als er morgen een uitbraak is en de helft van de bewoners besmet is dan kan dat snel weer slinken. Dan is het alle hens aan dek. We hebben daarom bij scholengemeenschap Kogeka al gelaatsmaskers besteld.”

Optredens van zanger en orgeldraaier

In de woonzorgcentra is de animatie grotendeels weggevallen, maar met enkele activiteiten proberen ze de moraal toch hoog te houden. “Aan De Berk hadden we een optreden van de lokale zanger Glen Goossens en twee weken geleden kwam een orgeldraaier buiten spelen. Ik heb wel de indruk dat het gemoed bij de inwoners nog goed zit. Ook onze medewerkers blijven positief. Ik ben heel trots dat we dit zo goed doen, maar tegelijkertijd zitten we met onze gedachten ook bij de andere woonzorgcentra. Het had evengoed omgekeerd kunnen zijn.”