Na drie corona-overlijdens in dezelfde leefgroep van woonzorgcentrum De Berk: bewoner opgenomen in ziekenhuis, nog andere krijgt palliatieve zorg Wouter Demuynck

18 augustus 2020

19u00 2 Meerhout Het coronavirus woedt momenteel hevig in woonzorgcentrum De Berk in Meerhout en dan vooral in leefgroep Parel, waar alle elf bewoners positief testten. Drie van hen zijn intussen bezweken aan het virus, één bewoner is opgenomen in het ziekenhuis en bij nog een andere bewoner werd de palliatieve sedatie opgestart. Toch is er ook hoopgevend nieuws - de eerste resultaten van de tests bij de andere bewoners en medewerkers geven aan dat alvast zeven bewoners niet besmet zijn.

De corona-uitbraak in De Berk begon anderhalve week geleden met twee besmettingen binnen leefgroep Parel. Hoewel alle elf bewoners in kamerisolatie werden geplaatst, kon het virus in de leefgroep toch nog verder uitdeinen en testte uiteindelijk iedereen positief.

“Van de elf bewoners zijn er afgelopen weekend drie overleden. Het virus is de doodsoorzaak, al zal de hitte ook geen goed gedaan hebben. Momenteel ligt één van de bewoners ook in het ziekenhuis wegens het coronavirus en is bij één bewoner de palliatieve sedatie gestart. Het is een moeilijk verhaal”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Dementie

“In leefgroep Parel zitten mensen met een mentale diagnose. Dat gaat dan over dementie, wegloopgedrag of ander niet-aangepast gedrag dat extra zorg vereist. Fysiek zijn ze echter niet bepaald zwakker dan de andere bewoners. Hoe het komt dat net zij allemaal besmet zijn geraakt? Aan die mensen is het moeilijk om uit te leggen wat corona is. Zij leven ook heel intens samen op de afdeling. Toen we een tweetal besmettingen hadden, dachten we al: oei, dit eindigt niet met vijf maar met elf besmettingen. Je snapt het soms niet goed. Die besmette chiroleider had ook nauwe contacten en heeft niemand anders besmet, en hier gaat het dan zo snel.”

Zeven negatieve tests

Momenteel zitten alle bewoners, een 65-tal, in kamerisolatie in afwachting van de resultaten van de tests. Maandag werden de medewerkers die in leefgroep Parel hadden gewerkt voor de quarantaine en alle bewoners opnieuw getest. Woensdag worden ook nog alle andere medewerkers, in totaal zijn ze met ongeveer 100, getest.

“Die kamerisolatie is heel moeilijk, want de mensen waren net zo blij dat ze weer bezoek kregen. Iedereen opnieuw testen was het advies van de arts van Ziekenhuis Geel die ons begeleidt, maar doen we ook voor de mentale gezondheid van onze medewerkers. Dit hakt er bij hen natuurlijk ook in. Je bent niet enkel bezorgd om de bewoners, maar na een tijd ook over je eigen gezondheid. Zij hebben in elk geval de protocollen steeds goed opgevolgd.”

Er is evenwel ook een sprankeltje hoop. De eerste zeven resultaten van de tests sijpelden intussen al binnen. Die tests, allemaal bij bewoners, waren telkens negatief.