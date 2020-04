Meerhout koopt voor élke inwoner twee mondmaskers: “We wachten niet op federale overheid” Toon Verheijen

26 april 2020

16u58 3 Meerhout De gemeente Meerhout kijkt op vlak van de volksgezondheid niet op een euro meer of minder. In de strijd tegen het coronavirus heeft het bestuur beslist om voor elke inwoner twéé mondmaskers aan te kopen. “Het is te onduidelijk wat we mogen verwachten vanuit de federale overheid. Als ze er uiteindelijk ook een leveren, dan hebben onze inwoners in het slechtste of beste geval drie maskers”, aldus burgemeester Nele Geudens (CD).

Overal in Vlaanderen hebben gemeentebesturen via groepsaankopen of autonome aankopen mondmaskers besteld. Opmerkelijk in Meerhout: zij kopen twéé in plaats van één mondmasker per persoon. “We hebben er alles samen 22.500 besteld en we hebben net iets meer dan 10.000 inwoners”, zegt burgemeester Nele Geudens. “Er zitten er ook bij voor het personeel van ons woonzorgcentrum en de scholen en het gemeentepersoneel. Zij moeten ook beschermd worden he. We weten dat de federale overheid er misschien ook nog een gaat leveren, maar daar is nogal onduidelijkheid over. Daarom hebben we beslist zelf de knoop maar door te hakken en er zelf voor twee te zorgen. Als de regering er dan ook voor nog eentje zorgt dan hebben ze er eentje extra. Mogelijk zullen we de mondmaskers ook nog een hele tijd moeten dragen en is een extra mondmasker geen overbodige luxe. We hopen van niet maar het is niet uitgesloten dat er later in het najaar een nieuwe piek van het virus komt waardoor we terug mondmaskers moeten dragen. Gooi het dus zeker niet weg.”

IOK

De aankoop gebeurt via de groepsaankoop van IOK. “Zij hebben heel wat ervaring op vlak van aankoop van beschermingsmiddelen”, zegt Nele Geudens. “Dus dat leek ons de beste keuze. Ik weet dat Think Pink het ook deed, maar daar kan je al geen bestellingen meer plaatsen. We hebben ook opgenomen dat er bij de mondmaskers twee filters bijgeleverd worden die in de bestelde maskers passen.”

Geen onderscheid

Voor kinderen is het nog duidelijk of ze überhaupt een mondmasker moeten opzetten en wanneer dan wel, maar ook daar aarzelt de gemeente niet. “OM voorbereid te zijn, maken we geen onderscheid in leeftijd”, zegt Nele Geudens. “Voor de kinderen onder de 12 jaar voorzien we een small, voor de kinderen boven de 12 een medium of large. We hebben wat extra besteld omdat nu iedereen beginnen bevragen onbegonnen werk is. De maskers moeten er immers op tijd zijn.”

Per adres zullen de mondmasker via de brievenbus geleverd worden. Waarschijnlijk zullen we hier personeelsleden van het lokaal bestuur voor inzetten om de levertermijn te beperken.