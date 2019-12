Meerderheid en oppositie werken samen aan meerjarenplan: blikvanger is fietspad aan Gestelsesteenweg Wouter Demuynck

19 december 2019

16u54 0 Meerhout Het meerjarenplan van het Meerhoutse bestuur omvat in totaal 224 acties, met als uitschieters de aanleg van een fietspad op de Gestelsesteenweg, de ontwikkeling van de scholencampus en de renovatie van de gemeentelijke werkplaats. Nieuw is dat meerderheid en oppositie samen debatteerden om de doelstellingen te formuleren.

Duurzaamheid, groen, verbondenheid, handhaving en mobiliteit blijven in het meerjarenplan aandachtspunten. Verder wil Meerhout ook inzetten op een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening.

Graag traag

Zo’n 2 miljoen zal gaan naar de uitvoering van het mobiliteitsplan, dat nog opgemaakt moet worden. “Hoe we ons verplaatsen moet er in de toekomst heel anders aan toe gaan. Dit plan is gebaseerd op de nota ‘graag traag’, die er kwam na het participatietraject over mobiliteit in 2017. We willen volop inzetten op zachte verplaatsingen: te voet en met de fiets. En in de mate van het mogelijke het openbaar vervoer”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Behalve de uitvoering van het mobiliteitsplan zijn er nog enkele belangrijke investeringen. Zo gaat bijna 2 miljoen euro naar de aanleg van een fietspad en riolering op de Gestelsesteenweg (N110), wordt eveneens bijna 2 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de scholencampus en is de renovatie van de gemeentelijke werkplaats goed voor 1.625.000 euro. Ook het gemeentelijk sportcentrum krijgt een renovatie (447.156 euro).

Burgerinitiatieven

Door onder meer burgerinitiatieven financieel te ondersteunen en meer vrijwilligers in te zetten wil het bestuur een betrokken samenleving creëren, goed voor een investering van 2.290.000 euro. Meerhout moet er in de toekomst groener uitzien (214.700 euro) en er wordt ook flink wat budget voorzien voor duurzame energie en ingrepen die de CO2-uitstoot moet halveren tegen 2026 (442.000 euro).

Ook handhaving blijft een aandachtspunt met een investering van 225.000 euro. De gemeente stelt als doel om met sociale media sneller te communiceren en zijn communicatie te blijven verbeteren door de tendensen te volgen. Om wachtrijen te vermijden zal er op afspraak gewerkt worden. Daarnaast neemt de sociale dienst zijn intrek in het gemeentehuis.

Unicum

Het meerjarenplan kwam deze keer tot stand via een nieuwe manier van werken. “Deze zes beleidsdoelstellingen vloeien voort uit de doelstellingen die werden geformuleerd tijdens de drie strategische dagen waarbij meerderheid, oppositie en administratie samen debatteerden over de toekomst. Een unicum, want voorheen gebeurde dat enkel met meerderheid en administratie”, besluit Geudens.

In februari 2020 organiseert de gemeente een viertal infomarkten, verspreid over de verschillende gehuchten, waarbij het meerjarenplan aan de inwoners wordt voorgesteld aan de hand van verschillende opstellingen.