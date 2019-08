Kushandjes voor gewelddadige partner: “Ik wil hem nog een kans geven” Redactie

21 augustus 2019

14u23 3 Meerhout De 30-jarige Dennis B. riskeert 20 maanden celstraf voor partnergeweld, weerspannigheid en bedreigingen. Hij wijt zijn agressie aan een cocaïneverslaving. “Maar in de gevangenis ben ik afgekickt. Ik wil nu mijn leven beteren.”

Dennis B. en zijn vriendin gooiden kushandjes naar elkaar toen hij de rechtszaal werd binnengeleid door de politie. Even later bleek dat ze hun relatie een nieuwe kans willen geven. Ondanks de slagen die hij in het verleden uitdeelde aan zijn vriendin. Het geweld leidde zelfs tot een contactverbod. “Het gezin is helaas goed gekend bij de politie. Tijdens een huisbezoek in januari merkten de agenten een verwonding aan het hoofd van B.’s vriendin”, zegt de openbare aanklager.

Cocaïne

De vrouw verklaarde dat ze een slag had gekregen naar aanleiding van een financieel dispuut. Enkele dagen later moest ze opnieuw slagen incasseren. Dit keer nadat de vrouw een opmerking maakte dat B. geen cocaïne mocht snuiven terwijl hij met de auto reed met zijn dochtertje op de achterbank. “Ze heeft meermaals slaag gekregen, maar liet nooit medische vaststellingen doen omdat dit niet mocht van B.”, aldus nog de aanklager. “En als zij zou proberen te vluchten, zou hij uit het leven stappen en hun dochtertje meenemen.”

Tijdens een ondervraging gaf B. toe dat hij zijn vriendin sloeg. “Maar dat deed ik ook in mijn vorige relaties”, voegde hij er aan toe. “Alsof het de normaalste zaak is. Hij is heel manipulatief. We vrezen voor de veiligheid van zijn vriendin en dochtertje. We moeten hen beschermen. Alleen een effectieve gevangenisstraf is dus gepast.”

Koppeltherapie

Het slachtoffer zelf had voordien al aan de rechter verteld dat ze hoopt dat B. zo snel mogelijk de gevangenis mag verlaten. “Hij is in positieve zin veranderd. Ik zie het zitten om hem nog een kans te geven. We starten meteen koppeltherapie op wanneer hij uit de gevangenis komt.”

Volgens de advocaat van Dennis B. stond de relatie onder zware druk door zijn cocaïneverslaving en geldproblemen. “Van de cocaïne is hij intussen afgekickt. Ze willen hun relatie verder zetten. Dan heeft het geen zin hem achter de tralies te houden. Het is beter hem voorwaarden op te leggen.”

Vonnis op 28 augustus.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.