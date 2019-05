Jonge natuurgidsen ontvangen diploma en gidsenbadge Wouter Demuynck

27 mei 2019

13u13 0 Meerhout Na vier natuurlessen op kindermaat over fauna en flora hebben een 30-tal jonge natuurgidsen tussen 8 en 12 jaar hun officiële diploma als ‘Totter-Ranger van het Grote Netewoud’ ontvangen. De kersverse Rangers leidden afgelopen weekend zelf hun ouders en grootouders rond op het Totterpad, een avonturenpad rond het bezoekerscentrum aan de watermolen.

Schepen van Toerisme Jan Melis (CD) overhandigde de diploma’s en gidsenbadges aan de jonge natuurgidsen. Het is de tweede lichting Totter-Rangers die opgeleid werd door natuurgidsen van de lokale Natuurpunt-afdelingen. Gezien de populariteit van de cursus kan er al gesproken worden van een jaarlijkse traditie. “De cursus was opnieuw meteen volzet en er werd zelfs een reservelijst aangelegd”, vertelt Wendy Thys van Natuurpunt. “Het is inspirerend om te zien hoe enthousiast en leergierig kinderen zijn om meer te leren over de natuur in hun buurt.”