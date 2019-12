Jeugdharmonie Orbis Musicana wint Meerhoutse cultuurprijs Wouter Demuynck

31 december 2019

14u11 0 Meerhout In de Sint-Jozefkerk werden de Meerhoutse cultuurlaureaten van 2019 in de kijker gezet. De jury kende de cultuurprijs toe aan jeugdharmonie Orbis Musicana, die op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Pelt een belangrijke prijs in de wacht sleepte.

Twee kandidaten streden dit jaar om de cultuurprijs. De verenigingen De Met and Friends en Vaderlands Vredelievend Meerhout kwamen als eerste in aanmerking voor het winnen van de cultuurprijs, met hun organisatie van de Bevrijdingsfeesten in Meerhout. In september werd gedurende drie dagen de Bevrijding van de Duitse bezetter na WO II herdacht en gevierd met een heus volksfeest.

Als tweede kandidaat was er jeugdharmonie Orbis Musicana. De jury prees hen voor het uitmuntende concert dat zij leverden op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Pelt. Orbis Musicana behaalde er de eerste prijs cum laude, de op één na hoogste onderscheiding in een wedstrijd met meer dan honderd ensembles van over de hele wereld. De jury besloot daarom om de cultuurprijs aan de beloftevolle jeugdharmonie uit te reiken.

Cultuurvrijwilligers

Diezelfde avond werden ook zeven cultuurvrijwilligers in de bloemetjes gezet. Voor KVLV Zittaart waren dat Marie-Louise Engelen, Lea Goos, Francine Leuse en Christiane Mellebeeckx, die zich al jarenlang inzetten voor de vereniging. Bij VVV Meerhout werden Huguette Sterckx en Cris Rutten gehuldigd. Zij werden bedankt voor hun toewijding om het toerisme in Meerhout mee uit te bouwen. Ten slotte kreeg Mathilde Verheyen de complimenten voor haar werk binnen Femma Berg en de gemeente.