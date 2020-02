Infomarkt over meerjarenplan in elk gehucht Wouter Demuynck

11 februari 2020

14u49 0 Meerhout Het gemeentebestuur organiseert deze maand vier infomarkten, verspreid over de verschillende gehuchten, over het meerjarenplan. Inwoners kunnen er vragen stellen en hun mening geven over het meerjarenplan. Elke bezoeker met een goed idee maakt zelfs kans op een prijs.

In het nieuwe meerjarenplan worden domeinen als duurzaamheid, groen, verbondenheid en mobiliteit als prioriteit naar voren geschoven. Zo wil het bestuur tegen 2026 de CO2-uitstoot halveren en gaat 4,5 miljoen euro naar verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

Andere speerpunten zijn burgerinitiatieven die financieel ondersteund zullen worden, betere communicatie via sociale media en dat er in het gemeentehuis voortaan op afspraak gewerkt wordt.

Infomarkt

De inwoners van Meerhout kunnen deze maand meer informatie vergaren op de verschillende infomarkten. De aftrap wordt op woensdag 12 februari gegeven in de parochiezaal van Gestel, een dag later kunnen inwoners terecht in zaal De Kapel.

In de parochiezaal van Zittaart is er op woensdag 19 februari een infomarkt. Je kan er telkens tussen 19 en 21 uur terecht. De laatste infomarkt vindt op donderdag 27 februari plaats in het gemeentehuis. Inwoners kunnen dan vrij inlopen tussen 15 en 17 uur.