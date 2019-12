Gerenoveerde watermolen wordt bezoekerscentrum voor natuurliefhebbers Wouter Demuynck

05 december 2019

17u45 0 Meerhout De renovatiewerken aan de watermolen van Meerhout zijn helemaal afgerond. De molen huisvest voortaan het bezoekerscentrum Grote Netewoud, waar natuurliefhebbers terecht kunnen voor info over fiets- of wandeltochten of voor een drankje. Op zondag 8 december opent Natuurpunt het gerenoveerde pand voor het grote publiek.

De renovatie van de 17de-eeuwse watermolen op de Grote Nete ging eind november 2018 van start, met als bedoeling er een toegangspoort tot het Grote Netewoud in Meerhout van te maken. Het bezoekerscentrum Grote Netewoud van Natuurpunt nam eerder zijn intrek in de voormalige wasserij, een bijgebouw van de watermolen, in 2013 maar al snel bleek het centrum te klein te zijn voor het groeiende aantal bezoekers.

Eigentijds onthaal

“De site van de watermolen stond toen al enkele jaren te koop, maar vond geen geschikte investeerders of bestemming. Dankzij een unieke samenwerking tussen vier partners - Natuurpunt, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Meerhout - werd in 2016 de bekende natuurhistorische site verworven en opengesteld voor het publiek”, aldus Wendy Thys, die het project namens Natuurpunt coördineert.

Natuurpunt stond onder meer in voor de renovatie van de watermolen, die op dat moment al zo’n tien jaar leeg stond. “De nutsvoorzieningen werden vervangen, maar ook het dak, het sanitair, de toog, de koelruimte en zelfs de trap naar de eerste verdieping werden aangepakt. Alle werken werden uitgevoerd met het grootste respect voor de authentieke elementen en met zoveel mogelijk ecologische bouwmaterialen.”

Veranda

De beperkte ruimte en lichtinval was een nadeel aan het pand, maar daar pasten de vrijwilligers een mouw aan. “We plaatsten extra dakvensters, trokken de steunbalken op, verplaatsten het sanitair naar de ruimte boven het rad, creëerden een extra vergaderzaaltje en bouwden een veranda met zicht op het stromende water. De twee gebouwen, de watermolen en wasserij, werden op de eerste verdieping met elkaar verbonden zodat ook de polyvalente ruimte boven de wasserij in contact staat met het nieuwe bezoekerscentrum.”

Na meer dan 40 jaar stilstand zal het oude waterrad zweer opnieuw kunnen draaien tijdens evenementen. De voormalige parking werd ten slotte omgevormd tot een groot terras. Op de plaats waar vroeger onder meer een feestzaal en woonhuis stonden, verschijnt in 2020 ook nog speelnatuur voor kinderen en een kleine zone waar bezoekers avontuurlijk kunnen kamperen.

Historisch kader

Het gebouw en de site zijn nu helemaal klaar om fietsers, wandelaars en andere natuurliefhebbers in een groen en historisch kader te ontvangen. Zij kunnen in het nieuwe bezoekerscentrum terecht voor informatie over de natuurgebieden van het Grote Netewoud of voor een drankje en het centrum geldt als startpunt van tal van wandelingen en fietstochten. Vanaf 10 december is het centrum elke dag, behalve maandag, geopend van 11 tot 17 uur.

Op zondag 8 december, tussen 11 en 16 uur, geven de Natuurpunt-vrijwilligers aan alle geïnteresseerden een korte rondleiding in het gerenoveerde pand. Je kan je die dag ter plaatse inschrijven. Voor en na de rondleiding kan je op het vernieuwde terras genieten van een lekker drankje, verse soep, wafels, gezelligheid en enkele feestelijke verrassingen.