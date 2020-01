Gemeenteraadsleden krijgen elk eigen boom cadeau van bestuur Wouter Demuynck

20 januari 2020

23u53 0 Meerhout Maandagavond kregen alle Meerhoutse raadsleden voor de start van de gemeenteraad een eigen boom cadeau. Zo bedankte het gemeentebestuur hen voor het harde werk dat ze het afgelopen jaar geleverd hebben.

Het is in Meerhout een jaarlijkse traditie dat de raadsleden een attentie krijgen om hen te bedanken voor de samenwerking. Telkens wordt er dan gekozen voor een cadeau dat in het teken staat van de werking van het lokale bestuur.

Vergroening

Zo kreeg vorig jaar elk raadslid het boek De Groote Oorlog. Dit jaar kregen de raadsleden een ‘groen’ cadeau, namelijk zowaar hun eigen boom. “Omdat het voorbije jaar zowel door meerderheid als oppositie hard gewerkt werd aan het meerjarenplan kiezen we dit jaar voor een geschenk dat aanleunt bij één van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan, namelijk vergroening van de gemeente”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

“Ieder raadslid heeft kunnen kiezen uit een ruim aanbod van verschillende soorten: van appel-, peren- en kersenbomen tot mispel- en lindebomen. Raadsleden zonder tuin kregen een struikvariant.”

Vanaf 2021 zal de actie bovendien ook naar de inwoners van Meerhout worden uitgebreid. Dan krijgt elk Meerhouts gezin eveneens een eigen boom cadeau.