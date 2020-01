Gemeente Tessenderlo moet vordering van 578.000 euro niet betalen, WZC Ter Kempen gaat in beroep: “Er is ons onrecht aangedaan” Wouter Demuynck

30 januari 2020

19u12 0 Meerhout De vzw Ter Kempen, een woon- en zorgcentrum in Meerhout dat tot stand kwam door een samenwerking tussen zeven gemeenten, gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank in Limburg om de vordering van 578.000 euro tegenover de gemeente Tessenderlo af te wijzen. Die laatste stapte in 2016 uit het samenwerkingsverband, maar de overige zes gemeenten vinden dat Tessenderlo nog openstaande leningskosten moet betalen. De rechtbank ging niet mee in dat verhaal, tot verontwaardiging van Ter Kempen.

Ter Kempen is een woon- en zorgcentrum voor ouderen met dementie of een ruimere mentale, cognitieve of psychische aandoening en biedt plaats aan 50 bewoners. Het opende in 2005 door een samenwerking tussen zeven lokale besturen, namelijk die van Balen, Dessel, Ham, Laakdal, Meerhout, Retie en Tessenderlo.

Barst in samenwerkingsverband

In 2016 stapte Tessenderlo evenwel uit het samenwerkingsverband omdat het bestuur het woon- en zorgcentrum verlieslatend vond en hun eigen rusthuis Heuvelheem zou uitbreiden met 25 plaatsen voor ouderen met dementie. De gemeente weigerde zich echter uit de overeenkomst, waarbij de zeven OCMW’s aangaven de financiële lasten van het woon- en zorgcentrum te dragen, te kopen.

Daarop trokken de overige zes gemeenten in 2016 naar de rechtbank van eerste aanleg in Limburg. Ter Kempen vzw en bouwheer Welzijnszorg Kempen vorderden 325.000 euro voor de openstaande leningskosten en 253.000 euro voor het sociaal passief, maar op 6 december 2019 wees de rechtbank die vordering af. Afgelopen dinsdag besloot de raad van bestuur van Ter Kempen om in beroep te gaan tegen die beslissing.

Onrecht

“Er is ons onrecht aangedaan. Een sociale onderneming wordt met de rug tegen de muur gezet. Er is samen een lening aangegaan voor de bouw van het woonzorgcentrum en nu mag één partner de rest in de steek laten”, reageert Nele Geudens (CD), burgemeester van Meerhout en voorzitter van Ter Kempen.

“We laten het hier dan ook niet bij en gaan strijdvaardig in beroep tegen deze onrechtvaardige beslissing. Op korte termijn garanderen we continuïteit. Er is blijvende nood aan een opvang voor deze profielen in onze regio. Voor de verdere toekomst zijn er een aantal pistes waaruit we de beste moeten kiezen.”

Ook Carine Belmans, directeur van Ter Kempen, is verontwaardigd. “Dit is onbegrijpelijk, zeker omdat er nog inwoners van Tessenderlo tot 2017 werden opgenomen in onze zorginstelling. Maar we laten de moed niet hangen. We krijgen langs alle kanten heel positieve feedback over onze werking. Die mogen we in onze regio niet verloren laten gaan.”