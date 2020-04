Geen Kattenfeesten dit jaar Wouter Demuynck

29 april 2020

17u50 2 Meerhout Het Meerhoutse gemeentebestuur heeft alle gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten tot en met 31 mei geannuleerd. Ook enkele activiteiten die later nog plaatsvinden, zoals Roefel en de Kattenfeesten, worden uit voorzorg afgelast.

De federale overheid besliste eerder al om alle massa-evenementen tot en met 31 augustus te verbieden. Daardoor werden grote festivals en concerten geannuleerd. “Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk of kleinere, plaatselijke evenementen zoals de Kattenfeesten toegelaten zullen worden. Uit voorzorg hebben we beslist om de negentiende editie van de Kattenfeesten niet te laten plaatsvinden dit jaar”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Bijkomende afgelastingen

Het gemeentebestuur nam nog enkele voorzorgsmaatregelen. Ook Roefel - waarbij alle Meerhoutse kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar de kans krijgen om actief deel te nemen aan de volwassen wereld door achter de schermen van handelszaken, bedrijven of verenigingen een kijkje te nemen - wordt geannuleerd.

De ontmoetingsdag voor de 80-plussers werd kort na het uitbreken van het coronavirus al verschoven van 2 april naar 18 juni. Maar aangezien de deelnemers behoren tot één van de meest kwetsbare groepen, is beslist om de ontmoetingsdag dit jaar niet meer te laten plaatsvinden.