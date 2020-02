Geen 28ste editie van Groezrock dit jaar Wouter Demuynck

21 februari 2020

18u22 0 Meerhout Er zal dit jaar geen 28ste editie van Groezrock, het punk- en hardcorefestival in Gestel (Meerhout), komen. Mogelijk komt de organisatie met een alternatief op de proppen, maar meer duidelijkheid daarover wordt pas over een à twee weken verwacht.

Op de sociale media en website van Groezrock is het momenteel windstil over een editie in 2020. Een laatste update op Facebook dateert bijvoorbeeld al van oktober 2019. Enkele festivalwebsites vermelden dan wel dat Groezrock op 1 en 2 mei 2020 zal plaatsvinden, maar de organisatie bevestigt dat er geen outdoor-editie in 2020 zal komen.

Herbronning

“We zijn wel bezig met iets nieuws op poten te zetten dat vergelijkbaar is met Groezrock. Het is een soort van herbronning met het oog op de toekomst. Het valt wel nog af te wachten of het effectief kan plaatsvinden. We hopen dat er volgende week of de week daarop daarover meer duidelijkheid is”, klinkt het bij de organisatie.

Ook in 2018 was er geen outdoor-editie van Groezrock omdat enkele medewerkers in de werkgroep waren afgehaakt. Dat najaar was er in de Muziekodroom in Hasselt wel een indoor-editie van het festival. Waarom het festival dit jaar niet plaatsvindt, is nog onduidelijk.