Garagebrand slaat over op huis: woning onbewoonbaar verklaard Wouter Demuynck

19 juli 2019

18u20 2 Meerhout Vrijdagochtend ontstond er omstreeks 9.30 uur een brand in de garage van een woning in de Lindestraat in Zittaart (Meerhout). De brand sloeg over naar het huis, dat onbewoonbaar is verklaard.

In de garage stonden onder meer verfpotten en toestellen voor tuin- en bosonderhoud, met een stevige rookontwikkeling als gevolg. De twee mannelijke bewoners hebben onderdak gekregen via de gemeente. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar de brandweer vermoedt dat het om een incidentele brand gaat. Het parket is wel een onderzoek gestart.