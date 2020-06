Fotoclub Focus fleurt marktplein op met fototentoonstelling in openlucht Wouter Demuynck

16 juni 2020

14u09 2 Meerhout Liefhebbers van cultuur bleven de afgelopen maanden wat op hun honger zitten, want tijdens de lockdown was er nauwelijks sprake van culturele evenementen. Op het marktplein van Meerhout kan de fototentoonstelling van de Koninklijke Meerhoutse Fotoclub Focus wél doorgaan aangezien het gebeuren in openlucht plaatsvindt.

Het gemeentebestuur moest eerder al MAK 2020, het tweejaarlijkse amateurkunstenfestival, annuleren door de coronacrisis. De fototentoonstelling van de Koninklijke Meerhoutse Fotoclub Focus in openlucht is gelukkig wel coronaproof. Verspreid over het marktplein aan de kiosk kan je een selectie vinden van 42 foto’s van hun leden, die zij op groot formaat willen delen met de buitenwereld.

De foto’s zijn nog de hele zomer te bewonderen op het marktplein. De expo blijft staan tot in oktober.