Fietser (73) gewond na aanrijding door lichte vrachtwagen Jef Van Nooten

07 april 2020

De 73-jarige J.M. uit Meerhout is gewond geraakt bij een verkeersongeval aan Bruine Kolk in Balen. De man werd er op zijn fiets aangereden door een lichte vrachtwagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Mol gebracht.