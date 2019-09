Duo betrapt met arsenaal aan drugs: “Had ik nog liggen van vroeger” Jef Van Nooten

16 september 2019

13u46 3 Meerhout Een man uit Meerhout dreigt 30 maanden achter de tralies te vliegen voor drugshandel. Zijn vriendin riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 14 maanden. De drugshandel kwam in februari per toeval aan het licht tijdens een politiecontrole in Mol.

De politie in Mol organiseerde op 5 februari een controleactie in het verkeer. Daarbij werd ook de auto van J.A. uit Meerhout gecontroleerd. Zijn vriendin J.V. zat op de passagierszetel. “Beiden gedroegen zich erg zenuwachtig. Even later vond de politie grote hoeveelheden drugs in de wagen”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen.

In de auto lagen onder meer 307 xtc-pillen, 2,1 gram cocaïne, 25 gram cannabis en 130 gram opium. Tijdens huiszoekingen die daarop volgden werden nog meer drugs gevonden zoals 700 gram speed, net als honderd capsules hormonen en 600 namaak-erectiepillen.

J.A. werd al vijf keer eerder correctioneel veroordeeld. Hij riskeert een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. Tegen J.V., die nog een blanco strafblad heeft, werd 14 maanden voorwaardelijke celstraf gevorderd.

Job kwijtgeraakt

Hoofdbeklaagde J.A. ontkent dat hij drugs heeft verkocht. “Hij had de drugs nog liggen na een vorige veroordeling. Toen hij zijn job kwijt raakte, besliste hij om die drugs te verkopen. Maar het was alleen nog maar een intentie, hij had nog niks effectief verkocht”, zegt zijn advocate.

Ook zijn vriendin J.V. ontkent de handel in drugs. “Ze gebruikt speed als pijnstiller voor een medisch probleem. Maar drugs verkopen heeft ze nooit gedaan”, vertelde haar advocaat.

Vonnis op 14 september.