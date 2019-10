Drie verdachten van inbraken gevat na achtervolging Wouter Demuynck

23 oktober 2019

15u33 0 Meerhout De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft afgelopen weekend drie mannen gearresteerd in Meerhout nadat ze de vlucht hadden genomen bij een alcoholcontrole. In de wagen bleken rugzakken met inbrekersmateriaal te liggen.

In de nacht van zaterdag op zondag hielden agenten van de politiezone een alcoholcontrole op de Molsebaan in Meerhout. Bij het naderen van de controle maakte een voertuig met Duits kenteken rechtsomkeer en nam de vlucht. Agenten achtervolgden de wagen en konden het voertuig klemrijden.

Bij controle van het voertuig en de inzittenden werden rugzakken met inbrekersmateriaal gevonden. De verdachte mannen, een twintiger en twee dertigers met Albanese nationaliteit, werden overgebracht naar de cellen van het politiekantoor in Geel en verblijven momenteel in voorarrest in de gevangenis van Turnhout.

Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale recherche.