Drie leefgroepen van woonzorgcentrum De Berk uit kamerisolatie nadat medewerkers op eerste verdieping allemaal negatief testen Wouter Demuynck

24 augustus 2020

18u06 0 Meerhout In het woonzorgcentrum De Berk in Meerhout zijn intussen de volledige resultaten bekend van de coronatests bij alle bewoners en medewerkers. Bij de medewerkers op de eerste verdieping zijn geen besmettingen vastgesteld, wat betekent dat de preventieve kamerisolatie van de drie leefgroepen - goed voor telkens twaalf bewoners - daar wordt opgeheven.

Uit de tests bleek eerder al dat de coronabesmettingen bij de bewoners beperkt zijn gebleven tot de elf bewoners van leefgroep Parel, waar intussen vier bewoners zijn bezweken aan het coronavirus. Ook bij de medewerkers zijn er geen bijkomende besmettingen, nadat bij hen eerder negen besmettingen waren vastgesteld.

Kamerisolatie opgeheven

Aangezien één positief geteste medewerker nog in leefgroepen op het gelijkvloers had gewerkt, moesten die in preventieve kamerisolatie tot 30 augustus. De bewoners van de leefgroepen op de eerste verdieping moesten ook in preventieve kamerisolatie blijven totdat de resultaten van de medewerkers die op hun verdieping gewerkt hadden bekend waren. Voor hen is er nu dus goed nieuws.

“We hebben in spanning moeten afwachten, maar zondag ontvingen we het goede nieuws dat alle medewerkers die werkzaam zijn op de eerste verdieping in ons woonzorgcentrum negatief op het coronavirus hebben getest afgelopen woensdag. Sinds vandaag (maandag, red.) mogen de bewoners van de eerste verdieping dus uit kamerisolatie”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Nieuwe testronde

“De verstrengde kamerisolatie op het gelijkvloers blijft aangehouden tot minstens 30 augustus om te monitoren of er verspreiding is geweest door een van de positief geteste medewerkers. De quarantaine van leefgroep Parel blijft ook aangehouden tot minstens 30 augustus en totdat onze bewoners er symptoomvrij zijn.”

Op maandag 31 augustus zal het woonzorgcentrum al haar bewoners en medewerkers opnieuw testen. Als iedereen negatief test, kan het woonzorgcentrum weer open vanaf 7 september.