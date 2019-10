Dertig bomen in Meerhoutse dreven worden geveld Wouter Demuynck

22 oktober 2019

17u38 1 Meerhout Een aannemer start in opdracht van het gemeentebestuur vermoedelijk vanaf 7 november met het snoeien en rooien van bomen op verschillende locaties in Meerhout.

Meerhout telt een groot aantal dreven en bomenrijen, maar enkele daarvan bevinden zich in minder goede staat. De werken vinden plaats in het kader van het drevenbeheerplan van de gemeente, dat een visie op lange termijn vooropstelt voor de planning van de onderhoudswerken en het verjongen van de dreven.

30 bomen geveld

In het najaar van 2019 start een aannemer met het snoeien en vellen van bomen in dreven in Dennenbos, Veedijk, Hepmansbossen, Lemmenshoefstraat, Weierstraat en Hovesteenseweg. Ook langs de Lindestraat en St. Barbarastraat/Kerkstraat zullen snoeiwerken uitgevoerd worden. Bomen die in te slechte toestand verkeren, zullen geveld worden. In de Lemmenshoefstraat zal een bomenrij van zo’n 100 meter, aan de westzijde van de dreef naast Hovesteenseweg 125, volledig geveld en weer aangeplant worden. In totaal zullen in 2019 en 2020 dertig bomen geveld worden. Daarnaast zullen er 1312 bomen gesnoeid worden.

In diezelfde periode zullen ook 49 bomen geknot worden. Dat betekent dat alle blad dragende takken verwijderd worden en dat de gesteltakken tot tegen de stam worden afgezaagd. De stam zal bovenaan schuin afgezaagd worden om insijpeling van water en inrotting te beperken. Meestal hebben de bomen nog een ecologische waarde. Door enkel de stam te behouden kan de veiligheid verhoogd worden en toch nog de ecologische waarde behouden blijven.