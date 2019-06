Den IJsberg verkoopt lekkerste ijsjes van de Kempen: “Bij ons is alles nog puur natuur” Jef Van Nooten

30 juni 2019

17u04 24 Meerhout De lekkerste ijsjes van de Antwerpse Kempen vind je bij Den IJsberg in Meerhout. Van de 4.230 stemmen die HLN-lezers in de Kempen hebben uitgebracht, kozen 798 lezers voor het vers gedraaid ijs van Den IJsberg. “We werken zonder bewaarmiddelen of toegevoegde smaakstoffen”, verklaart Ellen Vandoninck de overwinning.

​Tijdens warme dagen is het belangrijk om jezelf te verfrissen. En wat helpt er beter om even af te koelen dan een lekker ijsje. Wij wilden wel eens weten waar je de lekkerste ijsjes kan kopen. Het Laatste Nieuws organiseerde daarom een poll bij haar lezers. Volgens de resultaten van die poll zakken Kempenaars best af naar Weversberg 80 in Meerhout als ze van een lekker ijsje willen smullen. In de Kempense regio werden 4.230 stemmen uitgebracht tijdens de poll van de voorbije dagen. Den IJsberg in Meerhout haalde het met 798 stemmen, ofwel bijna één stem op de vijf. “Waarom de klanten ons zo appreciëren? Omdat wij nog ijs maken zonder bewaarmiddelen. Alles is puur natuur bij ons. We maken ook alles zelf met verse melk van de boer. Ook toegevoegde smaakstoffen gebruiken we niet”, vertelt Ellen Vandoninck, zaakvoerster van Den IJsberg.​

Door het ontbreken van bewaarmiddelen moeten de zaakvoerders van Den IJsberg voortdurend vers ijs draaien. Toch slagen ze er nog in om negen smaken aan te bieden: vanille, mokka, chocolade, stracciatella, speculaas, kokos, banaan, aardbei en pistache. “Banaan en aardbei zijn de enige fruitsmaken. Welke smaak het meest in trek is bij klanten? Zonder twijfel de vanille.” ​

Over de koppen lopen

Per bol ijs betaal je 1,20 euro in Den IJsberg. Wie liever ijs per liter koopt, betaalt 7 euro. “Je kan er zowel afhaalijsjes kopen als ter plaatse een ijsje consumeren. “We hebben in totaal honderd zitplaatsen, verspreid over binnen en buiten. Maar er wordt ook heel veel ijs afgehaald om thuis of onderweg te eten”, vertelt Ellen Vandoninck. “Naast het gewone ijs zijn we ook gespecialiseerd in ijstaarten. Voor alle soorten gelegenheid: communies, trouw, verjaardag, … Ook die worden erg geapprecieerd door onze klanten.”

Dat de klanten de producten van Den IJsberg appreciëren bleek zondagmiddag toen we naar daar trokken om de uitbaters op de foto te zetten. In het ijssalon kon je over de koppen lopen.​

Den IJsberg werd opgericht in september 1999. Eind deze zomer bestaat het ijssalon 20 jaar. “De overwinning voor beste ijsjes van de Kempen is alvast een mooi verjaardagscadeau”, besluit Ellen Vandoninck.