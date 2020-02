Dameskledingzaak Esenzo opent zesde winkel op twaalf jaar tijd: “Klanten weten dat ze van top tot teen worden aangekleed” Wouter Demuynck

05 februari 2020

19u32 0 Meerhout Morgen donderdag opent dameskledingzaak Esenzo een nieuwe winkel in Meerhout - de zesde al in amper twaalf jaar. Esther Willems (47) en haar echtgenoot Johan Troonbeeckx (48) gingen in 2008 van start met één winkel in Oevel (Westerlo), maar intussen is hun kledingzaak - met filialen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant - een vaste waarde geworden in de Kempen en omstreken.

Voor ze hun kledingzaak oprichtten, hadden zowel Esther Willems als Johan Troonbeeckx een kantoorjob. Ze hadden evenwel allebei hun zinnen gezet op een nieuwe uitdaging. Het koppel, dat oorspronkelijk afkomstig is uit Itegem (Heist-op-den-Berg), bouwde daarom een huis met twee winkelruimtes aan de Tongerloseweg in Oevel (Westerlo).

Home cinema

“Ik was intussen in bijberoep gestart met de verkoop van home cinemasystemen, al was er bij mij niet echt sprake van een winkel. Ik gebruikte de ruimte om mijn materiaal te stockeren”, vertelt Johan Troonbeeckx. “Esther wilde oorspronkelijk een schoenenwinkel openen, maar uiteindelijk werd het toch een dameskledingzaak in de andere ruimte, genaamd Esenzo.”

In 2010, zo’n 2,5 jaar later, werd de muur tussen beide ruimtes eruit gehaald zodat de winkel van Esther meer ruimte kreeg. “Mijn materiaal verhuisde ik naar boven, maar dat verhaal is nadien stilaan uitgedoofd.” Terwijl Esther zich bezighield met aankoop van collecties en de verkoop in de winkel, stond Johan in voor de administratie.

Vijf overnames op acht jaar

Esenzo draaide immers uitstekend en in 2012 diende zich de kans aan om een kledingwinkel in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) - genaamd Clips Dameskleding - over te nemen. In 2016 volgde de overname van Blitzz in Neerpelt. “Dat was wel een apart verhaal. De zaakvoerster van die winkel was terminaal ziek en zocht overnemers voor haar winkel. Neerpelt is niet bij de deur - achteraf bekeken was de ziekte van die dame de grote reden dat we het gedaan hebben. Na die overname hebben we ook besloten om al onze winkels Esenzo te noemen, zodat we als één geheel naar buiten kunnen komen.”

Daarna gaat het snel. In augustus 2017 nemen Esther en Johan een winkel over in Hasselt, een jaar later volgt de overname van het failliet gegane Trendy Fashion in Grobbendonk. Nu opent er dus een zesde winkel in de Veldstraat in Meerhout, waar eerder Nuyts Dames was gevestigd. “Eigenlijk zijn we nooit gestart met de ambitie om meerdere winkels te hebben”, lachen Esther en Johan. “Esther is in Oevel met vier kledingmerken en zonder personeel begonnen toen onze zoon net geboren was. Ons idee was toen: we zien wel wat dit geeft. Aangezien ik nog in Olen heb gevoetbald, kenden we wel wat mensen in de buurt. Ik neem aan dat de mensen goed geholpen werden, want nadien bleven ze komen.”

Service

Intussen is het personeelsbestand over de zes filialen heen uitgegroeid tot 23 werknemers. Ook Celeste, de 18-jarige dochter, levert een bijdrage door in te staan voor de sociale media en website van Esenzo. Volgens het ondernemerskoppel is hun service dan ook een belangrijke reden dat hun zaak het zo goed doet, ook in tijden van e-commerce.

“De klanten die naar ons komen weten dat ze door onze verkoopsters van top tot teen zullen worden aangekleed, met merkkleding die je niet zomaar in elke winkel vindt. Op internet heb je die service niet. Online kan de prijs soms wel interessanter zijn en is het aanbod groter, maar ook ons aanbod is tegenwoordig groot: als het niet in de ene winkel ligt, ligt het in een andere winkel mogelijk wel in stock. Je kan in elk geval zoiets niet opbouwen als je er niet elke dag mee bezig bent. Zo’n overname zorgt wel voor stress, maar als het goed loopt geeft dat wel voldoening.”

Donderdagavond is er om 18 uur de pre-opening van Esenzo Meerhout in Veldstraat 51. Tijdens het openingsweekend van 7, 8 en 9 februari zullen er modellen in de winkel op de rode loper paraderen en zijn er hapjes en drankjes voorzien.