Corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Berk in Meerhout: volledige leefgroep test positief, drie bewoners overleden Wouter Demuynck

17 augustus 2020

23u53 0 Meerhout In woonzorgcentrum De Berk hebben alle twaalf bewoners van leefgroep Parel positief getest op het coronavirus. Drie van hen zijn ondertussen afgelopen weekend overleden.

Zo’n anderhalve week geleden raakte bekend dat twee bewoners van leefgroep Parel, een beschermde afdeling voor bewoners die wegens hun gezondheidstoestand een aangepaste zorgomgeving nodig hebben, positief hadden getest op het coronavirus. Daarop werden de andere bewoners van de leefgroep, alsook alle medewerkers die er werken, in isolatie gebracht en getest. Het woonzorgcentrum sloot ook de deuren tot en met 16 augustus.

Incubatietijd

De tests nadien brachten nog vier bijkomende besmettingen aan het licht, wat het totaal op zes besmettingen bracht. De bewoners die eerder negatief testten, werden afgelopen vrijdag echter opnieuw getest. “Helaas blijken ook deze bewoners positief. Dit resultaat betekent dat de quarantaineleefgroep Parel nog tot 30 augustus in isolatie blijft. Dat de bewoners bij de eerste test niet positief waren, heeft waarschijnlijk te maken met de incubatietijd. Het virus is niet altijd meteen zichtbaar in de test en daarom hertesten we”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

In het woonzorgcentrum zijn afgelopen weekend ook vier bewoners overleden, waarvan er drie in leefgroep Parel verbleven. “We bieden de getroffen families onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode.” Vier medewerkers testten de voorbije week eveneens positief. Zij zijn in thuisquarantaine gegaan.

Iedereen opnieuw getest

De besmettingen zijn wel nog steeds beperkt tot de bewoners die in leefgroep Parel wonen en de medewerkers die er gewerkt hebben voordat de leefgroep in quarantaine ging. “Vandaag (maandag, red.) worden de medewerkers die in leefgroep Parel gewerkt hebben voor de quarantaine en alle bewoners in het woonzorgcentrum opnieuw getest. Woensdag worden ook alle andere medewerkers opnieuw getest. Op basis van de testresultaten kunnen we de situatie in De Berk evalueren, de maatregelen herbekijken en zo nodig aanpassen.”

Het bezoek wordt voorlopig nog niet terug opgestart. “We begrijpen dat dit zwaar valt voor zowel onze bewoners als hun families, maar vragen om begrip te willen opbrengen en samen met ons voorrang te geven aan de veiligheid van onze bewoners en medewerkers.”