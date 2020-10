CO2-uitstoot in de Kempen gedaald met 6,2 procent, Meerhout koploper met daling van 25,9 procent Wouter Demuynck

08 oktober 2020

Uit recente cijfers van intercommunale IOK blijkt dat de CO2-uitstoot in de Kempen in 2018 met 6,2% is gedaald ten opzichte van 2011. Ondanks die dalende trend zijn er volgens IOK extra inspanningen nodig om hun doelstelling, tegen 2030 de uitstoot in de Kempen met 40% verlagen, te halen. Primus van de klas is Meerhout met een daling van 25,9%. "Niet enkel de gemeente, maar ook onze inwoners hebben hieraan bijgedragen", zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

In 2014 engageerden de 29 Kempense gemeenten zich om samen de uitstoot van CO2 in de Kempen met 40% te verlagen tegen 2030 onder de noemer van Kempen2030. Recente cijfers tonen aan dat de CO2-uitstoot in 2018, in vergelijking met 2011, gedaald is met 6,2%. En dat terwijl het energieverbruik in de Kempen sinds 2011 - jaarlijks zo’n 13.600 GWh - stabiel is gebleven.

Hernieuwbare energie

“Een daling van onze energievraag is nochtans essentieel om de Kempen2030-doelstellingen te kunnen realiseren. Dat onze CO2-uitstoot daalt terwijl onze energievraag hetzelfde blijft, hebben we te danken aan een verhoogde, lokale, hernieuwbare energieproductie”, zegt Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke van IOK. “Momenteel wordt 6,6% van de totale energievraag van alle sectoren in onze regio lokaal hernieuwbaar opgewekt. Kempen2030 heeft de ambitie om dat cijfer op te trekken naar 32%.”

Windenergie is momenteel koploper en zorgt voor 34% van de opgewekte hernieuwbare energie in de Kempen. De productie van windenergie vervijfvoudigde tussen 2011 en 2018 bijna, met een stijging van het aantal windturbines van 20 naar 66.

Zeven windmolens

Van alle Kempense gemeenten steekt Meerhout erbovenuit met een daling van de CO2-uitstoot met 25,9%. “Dat komt vooral door onze zeven windmolens, maar we hebben ook een biogasbedrijf dat voor veel energie zorgt. Daarnaast is er ook een groot aandeel van zonnepanelen op particuliere daken, waar we heel trots op zijn. Het is dus niet enkel de gemeente die hieraan bijdraagt, maar ook onze inwoners”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD), die nu in haar gemeente wil werken aan een daling van het energieverbruik.

“We zien dat 40% van onze energievraag bij de burgers zit en ook nog 40% bij mobiliteit. Op die twee zaken gaan we extra inzetten. In ons mobiliteitsplan gaan we focussen op de trage weggebruiker. Wat de gezinnen betreft gaan we, naast sensibiliseringsacties, ook kijken hoe wij hen in elk hun specifieke situatie kunnen helpen om het energieverbruik te laten dalen.”

Energievraag

Een lagere energievraag zal doorslaggevend zijn in het behalen van de klimaatdoelstelling in 2030, maar momenteel slagen enkel de gezinnen erin om hun energievraag te verkleinen - namelijk met 7% tussen 2011 en 2018. “De CO2-uitstoot van de huishoudens is zelfs gedaald met 19%. Dat hebben we te danken aan de zeer energiezuinige nieuwbouw, maar ook aan het beter isoleren van bestaande woningen”, vervolgt Katleen Mertens.

In de landbouw stegen het energieverbruik en de CO2-uitstoot respectievelijk met 42% en 30% in de periode 2011-2018. “Dat is in belangrijke mate toe te schrijven aan de glastuinbouwsector, die in deze periode een sterke groei heeft gekend in de Noorderkempen en voor belangrijke uitdagingen staat om de warmtevraag om te bouwen van fossiel naar hernieuwbaar.”

Bij de industrie tekent zich sinds 2015 wel een licht dalende trend af. Bij de tertiaire sector en het vervoer is er eerder een licht stijgende trend in de energievraag.