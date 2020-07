Chiroleider test positief na thuiskomst van kamp: 70-tal personen in quarantaine in afwachting van tests Wouter Demuynck

31 juli 2020

18u06 1 Meerhout Bij Chiro Berg in Meerhout heeft donderdag een leider positief getest op het coronavirus, enkele dagen nadat de groep is teruggekeerd van hun kamp in Essen. Door de besmetting zijn zo’n 70 personen tot zondag in quarantaine geplaatst, in afwachting van de resultaten van de tests.

De chirogroep van Meerhout-Berg was van 16 tot 25 juli op kamp in Essen. In totaal waren ze daar met 160 mensen aanwezig. Afgelopen donderdag bleek een van de leiders besmet te zijn met het coronavirus.

“De chiro was donderdag reeds alle ouders van de kinderen van wie die persoon leider was aan het opbellen. ‘s Avonds hebben wij dat herhaald en zijn we met de crisiscel samengekomen om met de chiro de hele puzzel te leggen”, legt burgemeester Nele Geudens (CD) uit. “Daaruit bleek dat de Chiro de regels, zoals de gescheiden bubbels, perfect gevolgd heeft.” Van vier andere chiroleden, die zich na thuiskomst van het kamp eveneens lieten testen, bleek de uitkomst van de test negatief te zijn.

Quarantaine

Uiteindelijk werd in kaart gebracht dat zo’n 70 personen besmet zouden kunnen zijn. “Het gaat daarbij om kinderen van de groep, andere leiders, kookouders en hun familieleden. Al die personen zijn onmiddellijk in quarantaine geplaatst tot zondag, wanneer de resultaten er zijn van de tests die vandaag (vrijdag, red.) werden afgenomen. Als die test negatief is, moeten die 70 personen nog tot vrijdag thuis blijven aangezien ze na zondag nog symptomen zouden kunnen vertonen. In dat geval worden ze opnieuw getest. Bij positieve tests moeten we de situatie nogmaals herbekijken. Stel dat er tien besmettingen zijn, dan hebben we wel een probleem.”

De ouders van de kinderen uit de niet-betrokken bubbels hebben een mail ontvangen met de nodige uitleg. Zij worden gevraagd om heel alert op te treden wanneer hun kind de komende dagen ook maar één van de coronasymptomen zou vertonen.